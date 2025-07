Em movimento que pegou a todos de surpresa, o Flamengo foi atrás de Saúl Ñíguez, ex-jogador do Atlético de Madrid, para integrar o elenco na segunda metade do ano. A chegada à Gávea levanta expectativas sobre o impacto que o nome pode ter no time comandado por Filipe Luís. Por coincidência (ou não), a chegada do espanhol acontece quase paralelamente a saída de Gerson do elenco rubro-negro. Mas, afinal, um substitui o outro?

De titular indiscutível a reserva questionado 😬

O central é um dos jovens que foram desenvolvidos durante a era de Diego Simeone no clube, e fez parte do processo de renascimento do clube no cenário nacional e internacional.

Depois de alguns anos de formação em Majadahonda, o atleta fez sua estreia nos profissionais em março de 2012. Na temporada seguinte, passou a receber mais oportunidades em jogos de menor porte, e em 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano.

Quando voltou a Madri, como titular, ajudou os Colchoneros a chegar à final da Champions League. Na semifinal, diante do Bayern de Munique, fez o gol mais marcante de sua carreira ao driblar quatro adversários e acertar o canto de Manuel Neuer, dando a vitória na ida por 1 a 0.

Nas temporadas seguintes, a queda do brilho do Atlético foi acompanhada por uma derrocada do nível de Saúl. Em 2020/21, alternando entre o 11 inicial e o banco de reservas, contribuiu com dois gols e uma assistência na campanha do título de La Liga, o último conquistado pelos Rojiblancos.

Saúl Ñíguez em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

🔢 Números de Saúl pelo Atlético de Madrid

⚽ 427 jogos

⌛ 28.786 minutos em campo

🥅 48 gols

📤 26 assistências

🟨 87 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

Em 2021/22, a diretoria decidiu emprestar Ñíguez ao Chelsea, como forma de tentar recuperar o jogador. Porém, a tentativa foi em vão: o meia fez apenas 23 partidas e recebeu críticas por não conseguir se adaptar à Premier League, retornando a Madri ao final do vínculo. Nas duas temporadas seguintes, foi reserva no Atleti, recebendo oportunidades em momentos de ausências do elenco enxuto por lesão.

A tentativa dos mandatários foi a mesma no último verão europeu: empréstimo do jogador, desta vez ao Sevilla. Na Andaluzia, Saúl fez apenas 26 partidas, lidando com problemas de contusão, e ajudou os Palanganas a fugir do rebaixamento na penúltima rodada de La Liga com um gol e seis assistências ao longo da jornada.

Os "Coringas" do Flamengo? 🔴⚫

Aos 30 anos, Saúl tem capacidade de atuar em diferentes posições no setor central sem comprometer seu rendimento, como foi apresentado em diversas oportunidades sob comando de Simeone. Um verdadeiro "coringa", assim como Gerson era nomeado no Flamengo, também por exercer várias funções em campo.

O espanhol é um atleta combativo, que contribui ativamente para a recomposição defensiva. Esse perfil encaixa-se com o modelo de jogo proposto por Filipe Luís no Flamengo, que valoriza a recuperação da da bola o mais rápido possível. Velho conhecido do treinador rubro-negro, Saúl é um jogador que prioriza o coletivo em benefício da equipe.

Embora não atue como um armador convencional, ele é eficaz na transição entre defesa e ataque. Sua capacidade de manter a posse com poucos toques e acelerar o ritmo das jogadas é um trunfo, principalmente em equipes que buscam construir desde a defesa, como o Flamengo de 2025. A característica também remete, sobretudo, ao recém-contratado Jorginho.

Outro ponto forte do jogador é a movimentação ofensiva. Seu senso de posicionamento permite que chegue como elemento surpresa à área, criando superioridade numérica e aumentando o potencial ofensivo da equipe. O atributo, inclusive, faz falta ao plantel atual do Mais Querido.

Por posição, a flexibilidade de Saúl permite que seja escalado como volante ou mais avançado como "falso ponta", adaptando-se a diferentes esquemas e demandas táticas. No Atlético, era frequentemente usado como meia-esquerda; enquanto no Flamengo, Gerson ganhou força na meia-direita, em função tática similar. Compare os números e o posicionamento de Saúl (2024/25) 🆚 Gerson (2025) na última temporada:

📊 Jogos: 26 x 28

🎯 Jogos como titular: 19 x 25

⚽ Gols: 1 x 2

🅰️ Assistências: 6 x 3

⏱️ Minutos p/ participar de gol: 242 x 437

💡 Grandes chances criadas: 3 x 7

🎯 Passes decisivos: 22 x 41

🥅 Finalizações por jogo: 1.7 x 0.8

🎯 Finalizações no gol por jogo: 0.4 x 0.4

🕺 Eficiência nos dribles: 50% x 73%

🛡️ Desarmes por jogo: 2.0 x 0.9

🔄 Bolas recuperadas por jogo: 3.7 x 3.9

🤼 Eficiência nos duelos: 47% x 55%

📈 Nota Sofascore: 6.94 x 7.27

Meia-esquerda/falso ponta: Mapa de calor de Saúl, com a camisa do Sevilla, em 2024/25 (Foto: Sofascore)

Meia-direita/falso ponta: Mapa de calor do Gerson em 2025, com a camisa do Flamengo (Foto: Sofascore)

