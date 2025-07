Besiktas e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira (24), em duelo válido pela partida de ida da segunda rodada das eliminatórias da Europa League. O jogo acontece às 15h (de Brasília) e tem transmissão exclusiva do Lance! para o Brasil. ➡️ Clique aqui para assistir a partida entre Besiktas e Shakhtar Donetsk

O Besiktas chega para o confronto sem ter atuado em jogos oficiais na temporada até então. Sob o comando de Ole Solskjaer, que assumiu a equipe em janeiro deste ano, os turcos fizeram uma maratona de amistosos nesta pré-temporada como preparativo para a decisão: foram quatro amistosos em sete dias - com uma vitória, um empate e duas derrotas.

BES SDO 2ª rodada Eliminatórias da Europa League Data e Hora Quinta-feira, 24 de julho, às 15h (de Brasília) Local Besiktas Stadium, Istanbul (Turquia) Árbitro Georgi Kabakov (BUL) Assistentes Martin Margaritov e Martin Venev (BUL) Var Dragomir Draganov (BUL) Onde assistir Youtube do Lance!

Já o Shakhtar já jogou dois jogos pela Europa League nesta temporada. No jogo de ida, venceu o Ilves, da Finlândia, por 6 a 0 como mandante. Na volta, empatou em 0 a 0 na Finlândia e garantiu a classificação. O jogo teve transmissão do Lance! no Youtube. Estes foram os primeiros jogos de Arda Turan no comando do Shakhtar. O turco, que foi revelado e é ídolo no rival do Besiktas - o Galatasaray -, mostrou boas ideias para o time até aqui.

Tudo sobre o jogo entre Besiktas e Shakhtar Donetsk (onde assistir, horário, escalações e local):

BESIKTAS 🆚 SHAKHTAR DONETSK

Segunda rodada da qualificação para a Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Beşiktaş Stadium, Istanbul (Turquia)

👁️ Onde assistir: Lance! (Youtube)

🕴️Arbitragem: Georgi Kabakov (árbitro), Martin Margaritov e Martin Venev (assistentes)

📺 VAR: Dragomir Draganov

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Besiktas (Técnico: Ole Solskjaer)

Günok; Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai e Jurásek; Yilmaz, Tiknaz, João Mário, Rafa Silva e Rashica; Tammy Abraham.

🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)

Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviienko, Pedrinho; Marlon Gomes, Bondarenko e Sudakov; Alisson Santana, Kevin e Kauã Elias.

