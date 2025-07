O duelo entre Besiktas e Shakhtar Donetsk, nesta quinta-feira (24), pela segunda rodada eliminatória da Europa League, terá um gosto especial para o técnico Arda Turan. O turco, que comanda a equipe ucraniana, teve uma relação de rivalidade com o time de seu país durante a carreira com bola rolando, e à beira do campo, buscará um feito inédito em partida que terá transmissão do Lance! no YouTube.

Arda foi formado pelas categorias de base do Galatasaray, que forma o Big 3 da Turquia junto com o próprio Besiktas e o Fenerbahçe. Depois de rodar os grandes centros europeus, retornou ao país e se aposentou justamente no clube que o revelou para o mundo do futebol.

Sua trajetória como jogador foi de poucos clubes. Tendo defendido o Gala entre 2005 e 2011 no profissional - com um empréstimo ao Maniaspor no meio do caminho -, viveu seu auge no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Contratado pelo Barcelona em 2015, não atingiu o nível que se esperava ao lado de craques como Messi, Neymar e Suárez, e retornou à Turquia em 2018, tendo sido emprestado por dois anos ao Istambul Basaksehir. Em 2020, acertou o retorno ao Galatasaray, onde se aposentou dois anos depois para dar início à trajetória na área técnica.

Dentre as principais honrarias nas quais teve protagonismo, a Europa League está, inclusive. Em 2011/12, o turco foi titular e uma das principais peças do Atleti na campanha do título continental, conquistado sobre o rival Athletic Bilbao em Bucareste. Naquela partida, Turan foi titular e só substituído para ser aplaudido nos acréscimos da segunda etapa, quando o marcador já anotava 3 a 0. Naquela campanha, o Atlético chegou a derrotar justamente o Besiktas, nas oitavas de final.

Arda Turan foi campeão da Europa League como jogador pelo Atlético e quer erguer troféu como treinador do Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução)

🔙 Retrospecto de Arda Turan frente ao Besiktas

Os encontros entre Besiktas e Arda Turan como jogador foram de equilíbrio. Ao todo, foram seis vitórias para cada lado, além de dois empates. No retrospecto, o ex-meia anotou dois gols e deu uma assistência, incluindo o tento que anotou em seu último clássico, em 2022.

Como treinador, porém, a história é outra. Arda, que comandou o emergente Eyüpspor - e conquistou a segunda divisão local em 2023/24 - nas últimas duas temporadas, jamais venceu o Besiktas. Ao todo, foram três confrontos: um pela Copa da Turquia e dois na última edição da Süper Lig. E todos terminaram com triunfo das Águias Negras: 4 a 0, 2 a 1, e 3 a 1.

👀 Besiktas x Shakhtar Donetsk: o que você precisa saber?

Diante deste cenário, a missão para Arda Turan nesta eliminatória é repetir grandes momentos que viveu frente ao gigante turco como jogador e encerrar o fantasma que o assombra com a prancheta nas mãos. Para isso, contará com dez brasileiros do elenco do Shakhtar à disposição, que inclusive, brilharam na primeira rodada eliminatória contra o modesto Ilves, da Finlândia.

A bola rola para Besiktas e Shakhtar Donetsk nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), no Tüpras Stadium, em Istambul (TUR), pelo confronto de ida da segunda rodada eliminatória da Europa League. A volta acontecerá sete dias depois, no mesmo horário, mas em Cracóvia, na Polônia, já que o Shakhtar não pode jogar em seus domínios devido à guerra vivida pela Ucrânia. Quem se classificar enfrenta o perdedor de Rangers x Panathinaikos, que duelam pelo mesmo estágio, mas na Champions League.

