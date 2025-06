Mbappé declara voto para a Bola de Ouro: ‘Ainda preciso explicar?’

Um dos candidatos à Bola de Ouro, Kylian Mbappé não foi egoísta ao ser questionado sobre a premiação. Antes de capitanear a França na disputa pelo terceiro lugar da Nations League, o astro declarou voto no companheiro de seleção Ousmane Dembélé, que conquistou a Tríplice Coroa pelo PSG em 2024/25.

- Sim, votaria em Dembélé. Ainda preciso explicar? As coisas mudam muito rápido, como vimos nos últimos anos. Às vezes, nós não falávamos sobre um jogador, e ele acabava vencendo. Muita coisa pode acontecer até setembro, mas hoje, temos Yamal e Dembélé na corrida, e meu voto é em Dembélé - declarou o atacante.

Mbappé marcou 43 gols em sua temporada de estreia com a camisa do Real Madrid, configurando um recorde pelo clube. Entretanto, a ausência de títulos o faz correr por fora na disputa, já que os Merengues não ergueram nenhum dos principais troféus da jornada, se contentando apenas com a Supercopa da Europa e a Copa Intercontinental.

Dembélé, por sua vez, anotou 33 tentos e 14 assistências sob o comando de Luis Enrique em 2024/25, e protagonizou a conquista do Paris Saint-Germain na Champions League, marcando o primeiro título europeu do clube na história. Lamine Yamal e Raphinha, dupla do Barcelona, são citados na conversa pelo brilho nas competições nacionais, com a dobradinha La Liga-Copa do Rei.

👀 Mbappé vai votar na Bola de Ouro?

O desejo de Kylian pode não se concretizar, já que o atleta não terá voz suficiente para ajudar seu companheiro. A Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, é entregue ao jogador com mais pontos depois de uma votação. O júri é composto por jornalistas de 100 diferentes países. Cada jurado recebe uma lista com 30 candidatos, definidos por membros do jornal francês "L'Équipe" e embaixadores da Uefa, e escolhe os dez melhores do mundo, ordenando o top-10. O primeiro colocado ganha 15 pontos, e a sequência segue: 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. Somam-se todos os votantes, e o jogador com mais pontos leva a Bola de Ouro.

Já o prêmio Fifa The Best terá a presença de Mbappé. A honraria concedida pela entidade máxima do futebol mundial tem a participação de treinadores das seleções, capitães das seleções, um jornalista de cada federação filiada e o público geral, com peso de 25% para cada um dos grupos. Como o astro é o capitão dos Bleus, poderá escolher Dembélé para levar o troféu ao final de 2025.

Mbappé declarou voto e torcida a Dembélé na Bola de Ouro (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Ousmane, inclusive, não estará disponível para o técnico Didier Deschamps neste domingo (8). Durante o confronto com a Espanha, pela semifinal da Nations League, o camisa 10 do PSG foi substituído por um problema muscular, e não poderá entrar em campo na disputa pelo terceiro lugar, além de preocupar para o Mundial de Clubes, que se inicia no dia 14 de junho.

A França, eliminada pela Espanha em derrota por 5 a 4 na quinta-feira (5), enfrenta a Alemanha, que foi derrotada por Portugal de virada, com direito a gol de Cristiano Ronaldo. O duelo, que tem seis títulos mundiais em campo, acontece às 10h (de Brasília) deste domingo, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE).

