Clube inglês busca contratação de destaque do Bayer Leverkusen

Após campanha meteórica na segunda divisão, o Sunderland, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, está de volta a Premier League e começa a definir alvos para reforçar o elenco. Um deles é um destaque do Bayer Leverkusen: Granit Xhaka. Entretanto, o clube inglês enfrenta concorrência pesada da Arábia Saudita. A informação é do jornal “The New York Times”.

Complementando a notícia do "Times", a "Sky Sports" noticiou que Xhaka tinha, até então, um acordo para assinar pelo Neom, clube recém-promovido para a primeira divisão da Arábia Saudita, com salário de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões na cotação atual) por ano. Porém, nas últimas horas desta quarta-feira (16), surgiu a possibilidade do Sunderland. Segundo o veículo inglês, qualquer equipe que quiser assegurar a contratação do suíço precisará desembolsar 6 milhões de euros (R$ 39 milhões), já que o meio-campista possui contrato até 2028.

Com o planejamento para fortalecer seu elenco e almejar estabilidade na elite inglesa, o Sunderland está ativo no mercado e já contratou seis jogadores: o zagueiro Reinildo, ex-Atletico de Madrid, os meia Noah Sadiki, do Union St. Gilloise, Enzo Le Fee, que foi adquirido em definitivo junto a Roma, e Habib Diarra, do Strasbourg, além dos pontas Simon Adingra, que pertencia ao Brighton, e Chemsdine Talbi, do Club Brugge. O movimento por Xhaka seria uma tentativa de trazer experiência e ainda mais qualidade para um time jovem.

Alvo do Sunderland, Xhaka em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: AFP)

Desmanche do Bayer Leverkusen

Após a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid, uma espécie de desmanche se iniciou no Bayer Leverkusen. O zagueiro Jonathan Tah rumou ao Bayern de Munique, Kossounou fechou com a Atalanta, enquanto o lateral-direito Jeremie Frimpong e o meia Florian Wirtz acertaram com o Liverpool. O próximo pode ser Xhaka, que possivelmente será mais um desfalque para Erik ten Hag em seu novo trabalho, agora na Alemanha.

