Yamal e Mbappé viram assunto após vitória da Espanha sobre a França

A Espanha venceu a França por 5 a 4, nesta quinta-feira (5), no Estádio Mercedes-Benz Arena, na Alemanha, pela semifinal da Nations League. Na ocasião, Lamine Yamal e Kylian Mbappé viraram assunto nas redes sociais. O jovem jogador espanhol foi apontado como "o pesadelo" do astro francês.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lamine Yamal foi destaque da vitória da Espanha. O atleta do Barcelona marcou dois gols da vitória espanhola. Além dos números expressivos, ele também se destacou com dribles e jogadas encatadores dentro de campo.

Por outro lado, Mbappé teve uma participação de pouco brilho. Apesar disso, ele foi preciso em participações ofensivas, tendo marcado um gol e uma assistência pela França. O desempenho dos dois atletas foi comparado nas redes sociais. Internautas elogiaram a atual fase de Yamal, que teve uma temporada melhor que o francês, pelo Barcelona e pela Seleção Espanhola. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Neymar anuncia ‘convocados’, e web enlouquece: ‘Vai pro BBB’

Espanha x França

Com a vitória, a equipe espanhola se classificou para a final da Nations League. Na decisão do torneio de seleções, o time do técnico Luis De La Fuente irá enfrentar a seleção de Portugal. O confronto acontece neste domingo (8), às 16h, no Estádio Allianz, em Munich, na Alemanha.

A equipe portuguesa chegou a decisão após eliminar Alemanha na última quarta-feira (4). Liderados por Cristiano Ronaldo, o time português venceu o confronto por 2 a 1 e avançou para a final.

continua após a publicidade