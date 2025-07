Atacante ex-Atlético-MG comemora classificação inédita no Japão

O Sagamihara SC viveu uma noite histórica nesta quarta-feira (10) ao eliminar o Kawasaki Frontale e garantir, pela primeira vez, uma vaga na quarta fase da Copa do Imperador — principal competição eliminatória do futebol japonês. Fora de casa, diante de um dos clubes mais tradicionais do país e atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Ásia, a equipe conseguiu segurar o empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, venceu por 3 a 1 e carimbou sua classificação.

O atacante brasileiro Rafael Furtado esteve em campo durante o confronto e comemorou o feito histórico alcançado pelo clube.

- Estamos todos muito felizes com mais esse avanço de fase na competição. Graças a Deus conseguimos passar por uma equipe muito forte, o atual vice-campeão da Champions aqui da Ásia, eles venceram o time do Cristiano Ronaldo e agora nós conseguimos segurar eles jogando em casa e avançamos de fase na Copa do Imperador. O clube nunca tinha conseguido chegar tão longe, então é muito especial pra gente poder entrar para a história do clube - disse o jogador.

Números e desempenho de Rafael Furtado no Japão

Revelado pelo Atlético-MG e com passagem recente pelo Juventude, onde integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A em 2023, Rafael chegou ao futebol japonês no início desta temporada. Com a camisa do Sagamihara, já soma 17 jogos e 7 gols — dois deles marcados nas fases anteriores da própria Copa do Imperador.

Rafael Furtado em ação pelo Sagamihara (Foto: Reprodução/Sagamihara)

Apesar do bom momento, o atacante prefere manter o foco no trabalho e nos próximos compromissos da equipe.

- Vem sendo uma temporada muito boa. Graças a Deus tenho conseguido ajudar a equipe com gols e o time também tem feito uma grande campanha. Agora temos mais uma fase da Copa para disputar, vamos ter mais um adversário difícil, mas o nosso time tem se mostrado muito forte e vamos em busca de seguir fazendo história. Mas, até lá temos que focar nas partidas da liga e buscar seguir vencendo e melhorando - completou.

