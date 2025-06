Astro do PSG sofre lesão muscular e perde início do Mundial de Clubes

Dembélé sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota da França para a Espanha e desfalca o PSG no início do Mundial de Clubes. Segundo o "L'Équipe", o atleta deve ficar afastado por um período entre duas a três semanas.

Por conta da lesão, Dembélé foi dispensado do elenco comandado por Didier Deschamps e não entrará em campo contra a Alemanha na disputa de 3º lugar da Nations League. Além de desfalcar o PSG na estreia contra o Atlético de Madrid, o atacante é dúvida para o duelo contra o Botafogo.

Além de Dembélé, Barcelona também foi dispensado da França e retorna ao PSG para o tratamento após sentir dores de uma pancada no joelho. No entanto, o jogador não é uma preocupação para o clube visando o Mundial de Clubes.

Com isso, existe a possibilidade de que Dembélé esteja apto a disputar o Mundial de Clubes pelo PSG a partir do dia 23 de junho, em que o clube francês encara o Seattle Sounders, pela 3ª rodada da fase de grupos.

PSG no Mundial de Clubes

O PSG estreia no Mundial de Clubes diante do Atlético de Madrid, no dia 15 de junho, às 16h (de Brasília). No dia 19 de junho, o atual campeão da Champions League encara o Botafogo, às 22h (de Brasília), e encerra sua participação na fase de grupos contra a equipe norte-americana, às 16h (de Brasília).