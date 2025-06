Ele teve sucesso no Milan e no Real Madrid, montando equipes talentosas.

Carlo Ancelotti não é apenas um dos nomes mais respeitados do futebol europeu — ele é, indiscutivelmente, o maior campeão da história da UEFA Champions League, considerando suas conquistas tanto como jogador quanto como treinador. Ao longo de décadas de protagonismo nos gramados e à beira do campo, o italiano acumulou nove títulos de Champions League, mas nem todos como técnico. O Lance! detalha as Champions tem Carlo Ancelotti.

Desde seus tempos como meio-campista cerebral do lendário Milan de Arrigo Sacchi até as noites mágicas no comando de gigantes como Milan e Real Madrid, Ancelotti construiu um legado sólido. Hoje, ele é lembrado não apenas por sua inteligência tática e carisma, mas também por sua impressionante galeria de troféus.

Quantas Champions tem Carlo Ancelotti?

Os títulos europeus de Ancelotti como jogador

Antes de brilhar como treinador, Carlo Ancelotti já havia experimentado o sabor da glória europeia dentro das quatro linhas. Meio-campista técnico, com excelente visão de jogo e liderança, ele foi peça importante do Milan bicampeão europeu no fim dos anos 1980.

Sob o comando de Sacchi, um dos precursores do futebol moderno, Ancelotti conquistou duas edições consecutivas da antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus:

1988–89: Milan 4x0 Steaua Bucareste (final)

Milan 4x0 Steaua Bucareste (final) 1989–90: Milan 1x0 Benfica (final)

Naquela época, a competição ainda não era chamada oficialmente de "Champions League", nome que só passou a valer a partir da temporada 1992–93. No entanto, esses títulos têm o mesmo valor e peso histórico da atual Champions, sendo reconhecidos oficialmente pela UEFA como parte da linha do tempo da competição.

Os títulos europeus de Ancelotti como treinador

Se como jogador Ancelotti já havia marcado seu nome entre os grandes, foi como treinador que ele alcançou patamares históricos e se tornou uma verdadeira lenda viva do futebol europeu. O primeiro grande capítulo de sua trajetória à beira do campo foi escrito no mesmo clube onde se destacou como atleta: o Milan.

Milan: bi da Champions com elenco histórico

2002–03: Milan campeão nos pênaltis contra a Juventus, em uma final 100% italiana disputada em Old Trafford, Manchester. 2006–07: Milan vence o Liverpool por 2 a 1, em revanche da final de 2005.

Comandando nomes como Maldini, Pirlo, Kaká, Shevchenko e Seedorf, Ancelotti montou uma equipe talentosa e equilibrada, respeitada por sua organização tática e repertório ofensivo.

Real Madrid: a consagração definitiva de Ancelotti

A idolatria de Ancelotti ganhou contornos ainda mais universais com suas conquistas à frente do Real Madrid, o clube mais vitorioso da história da Champions League. Pela equipe merengue, o técnico italiano levantou mais três taças da competição, consolidando seu nome como o treinador mais vitorioso da história da Champions League:

2013–14: A tão sonhada "La Décima" do Real Madrid, com goleada na prorrogação sobre o Atlético de Madrid (4x1). 2021–22: Vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, com gol de Vinícius Júnior, e destaque absoluto para Courtois no gol. 2023–24: Real Madrid supera o Borussia Dortmund na final de Wembley, vencendo por 2 a 0 e conquistando sua 15ª taça europeia.

Recordista absoluto

Com esses resultados, Carlo Ancelotti soma incríveis nove títulos da principal competição de clubes da Europa, sendo:

2 como jogador do Milan (1989 e 1990)

2 como técnico do Milan (2003 e 2007)

3 como técnico do Real Madrid (2014, 2022 e 2024)

Ao todo, ele levantou cinco taças como treinador, o maior número da história da Champions League, superando nomes como Bob Paisley (Liverpool) e Zinedine Zidane (Real Madrid), ambos com três conquistas.

Além disso, Ancelotti é o único treinador a conquistar a Champions League quatro vezes por clubes diferentes e o único a chegar em cinco finais com o mesmo clube (Real Madrid). Seu currículo impressiona pela consistência e pela capacidade de adaptar-se a diferentes elencos, culturas e estilos de jogo.

O homem dos grandes momentos

Mais do que os números, o que define Ancelotti é sua incrível habilidade de gerir vestiários estrelados com serenidade, respeito e confiança. Ele é considerado um “gestor de pessoas” exemplar, que sabe extrair o melhor de seus atletas em momentos decisivos.

Seu estilo tranquilo contrasta com o caos que muitas vezes envolve o futebol de elite, e talvez seja exatamente isso o que o torna tão eficaz em finais: sua capacidade de manter o time focado, confiante e pronto para decidir.