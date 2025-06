Em um jogo maluco de nove gols, a Espanha bateu a França pela semifinal da Nations League. Lamine Yamal, de 17 anos, fez mais uma atuação impecável e comandou a Espanha na vitória por 5 a 4 contra a França de Mbappé e Dembélé na semifinal da Nations League, realizada nesta quinta-feira (5), em em Stuttgart - na Alemanha. Em um jogo que já parecia vencido, a França cresceu nos minutos finais da partida e quase empatou o jogo.

Os gols da partida foram marcados por Nico Williams, Merino, Yamal (2x) e Pedri para a Espanha e Mbappé, Cherki, Dani Vivian (contra) e Kolo Muani para a França. Com a vitória, a Espanha se prepara para a terceira final de Nations League seguida, dessa vez contra Portugal, em jogo que acontece neste domingo (8)

Como foi o jogo entre Espanha x França?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de muita trocação entre as equipes. A França chegou bastante ao ataque com seus atacantes rápidos, mas foi a Espanha quem foi mais eficaz.

Aos 6', Mbappé saiu na cara do gol, mas tentou o passe para o meio e Unai SImon defendeu. A Espanha respondeu com Nico Williams, que chutou de fora da área para a a defesa de Maignan. Aos 11', Theo Hernández limpou para a perna esquerda e acertou o travessão para assustar a Espanha.

Nico Williams comemora gol pela Espanha contra a França (Foto: Franck Fife/AFP)

Aos 22', a Espanha abriu o placar. Yamal carregou a bola pela direita, passou para dentro da área e encontrou Oyarzabal - o atacante protegeu e serviu Nico Williams livre de marcação para mandar um balaço sem chances de defesa para Maignan. Logo na sequência - aos 25' - Merino recebeu mais uma assistência de Oyarzabal para finalizar e ampliar o marcador para a Espanha.

Segundo tempo

O segundo tempo teve sete gols. A Espanha parecia ter matado o confronto, mas a frança tentou reagir até o final.

Logo no retorno do intervalo, Lamine Yamal recebeu pela esquerda, invadiu a grande área e sofreu o pênalti de Rabiot, que deu uma tesoura no atacante e levou cartão amarelo. O jovem foi para a cobrança e ampliou para a Espanha para enterrar a seleção francesa. Logo na sequência, Pedri fez um golaço que abriu a goleada da Espanha. Após bonita jogada coletiva, Nico Williams encontrou Pedri dentro da área, que cavou e fez o quarto da Espanha.

Aos 13', Mbappé sofreu pênalti para a França. O atacante foi para a bola e diminuiu o vexame da seleção francesa. Minutos depois, Doué recebeu pela esquerda, cortou para dentro e finalizou com muito perigo. Aos 22', a Espanha chegou ao quinto gol. O atacante recebeu dentro da área e finalizou de bico na saída de Maignan para ampliar.

Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Ainda deu tempo da França descontar três vezes e quase empatar. Aos 33', Cherki - estreante da seleção francesa - recebeu na entrada da área, dominou e acertou um chutaço de esquerda no ângulo de Unai Simon. Aos 38', Malo Gusto recebeu pela direita, cruzou e Dani Vivian mandou contra o próprio patrimônio para fazer um gol contra e colocar esperança para a França. Aos 48', Kolo Muani completou cruzamento pela direita e fez o quatro dos franceses. A reação quase veio, mas o árbitro apitou o fim de jogo antes de mais um gol da França.

O que vem por aí?

Classificada para a final, a Espanha encara agora Portugal na grande final da Nations League neste domingo (8), às 16h (de Brasília). Por outro lado, a eliminada França enfrenta a Alemanha no mesmo dia (8) às 10h (de Brasília) pelo confronto de terceiro lugar da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha 5 x 4 França

Semifinal - Nations League

📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MHP Arena, em Stuttgart (ALE)

🥅 Gols: Nico Williams (ESP - 22' 1ºT), Merino (ESP - 25' 1ºT), Yamal (ESP - 8' 2ºT), Pedri (ESP - 9' 2ºT), Mbappé (FRA - 13' 2ºT), Yamal (ESP - 21' 2ºT), Cherki (FRA - 33' 2ºT), Dani Vivian (FRA - 38' 2ºT) e Kolo Muani (FRA - 48' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lamine Yamal (ESP), Rabiot (FRA), Theo Hernández (FRA), Kolo Muani (FRA), Gavi (ESP)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴 ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón, Pedro Porro, Le Normand (Dani Vivian), Huijsen, Cucurella, Pedri González (Fabián Ruiz), Zubimendi, Merino (Gavi), Lamine Yamal, Nico Williams (Dani Olmo), Oyarzabal (Samu Aghehowa).

🔵FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan, Kalulu (Gusto), Konaté, Lenglet (Lucas Hernández), T. Hernández, Koné, Rabiot, D. Doué (Barcola), Olise (Cherki), Dembélé (Kolo Muani), Mbappé.

