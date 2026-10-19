Martinelli faz gol no fim, dá liderança ao Al Hilal e brilha na Ásia
Atacante brasileiro marca de cabeça no fim e coloca equipe no topo da tabela
O atacante brasileiro Gabriel Martinelli segue sendo o grande nome deste início de temporada no futebol árabe. Nesta segunda-feira (19), o camisa 7 decidiu nos minutos finais e garantiu a vitória do Al Hilal por 1 a 0 sobre o Al Hazem, na Kingdom Arena. O resultado levou a equipe comandada por Jorge Jesus à liderança isolada do Campeonato Saudita.
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O tento decisivo saiu aos 44 minutos do segundo tempo. Após acertar o travessão na primeira etapa e dar uma assistência para gol anulado de Ollie Watkins, Martinelli aproveitou cruzamento preciso na área e, de cabeça, balançou as redes para decretar a vitória do time da casa. Com o resultado, o Al Hilal abriu dois pontos de vantagem sobre o Al Qadsiah, atual vice-líder.
— Foi um gol muito importante para garantir a liderança nesse começo de campeonato. Graças a Deus, venho vivendo uma fase muito positiva na Arábia. É um país bem diferente, muito mais quente que a Inglaterra, mas me sinto bem adaptado e preparado para fazer uma grande temporada — comemorou Martinelli.
Artilharia brasileira e duelo direto no topo
Em fase iluminada, o ex-Arsenal chegou à marca de cinco gols nos últimos cinco jogos, isolando-se como o jogador brasileiro com mais gols na atual edição da Liga Saudita.
O Al Hilal volta a campo nesta sexta-feira (23), quando faz um confronto direto pela liderança da competição contra o Al Qadsiah, segundo colocado do torneio.
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