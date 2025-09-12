Gigante italiano mira contratação de Bernardo Silva; veja

Bernardo Silva está em seu último ano de contrato com o Manchester City.

Bernardo Silva entrou em seu último ano de vínculo com o Manchester City e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Nesse sentido, a Juventus desponta como a grande interessada, ao lado do Benfica, em garantir a contratação do português, de acordo com o jornal "Record".

Aos 31 anos, Bernardo Silva é um dos capitães do Manchester City e completou, recentemente, oito temporadas no Etihad Stadium. Porém, seu contrato está a um ano de expirar e os movimentos por uma renovação ainda não estão evidentes. Dessa forma, seu clube formador, o Benfica, e a Juventus são os principais postulantes a garantir a chegada do meia português de maneira "gratuita".

Inclusive, a Juventus possui dois trunfos para convencer Bernardo. A Velha Senhora tem como tradição explorar o mercado de atletas livres no mercado ou de contratos por vencer. Além disso, o clube contratou muitos portugueses nos últimos anos e, atualmente, dois estão no elenco: Francisco Conceição e o lateral-direito João Mário, ambos ex-Porto.

Bernardo Silva comemora gol do Manchester City contra o Al-Hilal (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Trajetória de Bernardo Silva no Manchester City

Em seu nono ano no Manchester City, Bernardo Silva totaliza 410 partidas pelo clube, com 72 gols marcados e 73 assistências concedidas com a camisa dos Citizens. Além disso, o português conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, seis Premier Leagues, duas Copas da Inglaterra, quatro Taças da Liga Inglesa, três Supercopas nacionais e mais. Esta temporada pode ser a última do jogador, que tem um retorno para Portugal como possibilidade e a Juventus como grande interessada.

