Equipamentos do Manchester United somem antes de jogo pela Champions Feminina

Antes de entrar em campo pela Champions League Feminina, na quinta-feira (11), o Manchester United precisou superar um problema inusitado. Isso porque durante a viagem até a Noruega, onde enfrentaram o Brann, parte do equipamento das atletas sumiu, fazendo com que o clube precisasse comprar novos materiais faltando menos de três horas para a partida.

continua após a publicidade

Por conta disso, o United gastou cerca de 4 mil libras em uma loja local comprando 15 pares de chuteiras (que custaram entre 200 e 230 libras) e 20 caneleiras (por 30 libras) para as jogadoras afetadas. O clube já iniciou investigações para entender o ocorrido.

À BBC Sport, o dono da loja Torshov Shop, Andre Gullord, falou que, apesar de serem uma grande loja, o time teve sorte de terem tantas chuteiras do tamanho certo em estoque, uma vez que comprou da mesma marca e tamanho das que foram perdidas. Ainda brincou que deveriam ter vendido chuteiras sem travas para ajudar o time local.

continua após a publicidade

Mesmo sem essa "ajuda", o Brann superou o Manchester United ao vencer por 1 a 0 o jogo de ida da última fase da pré-eliminatória da Champions Feminina. A decisão da vaga na fase de liga será no dia 18 (quinta-feira), às 15h.

➡️ Europeus se derretem por atacante brasileira do Atlético de Madrid: ‘Imbatível’

Confira os resultados dos jogos da Champions Feminina

Roma 1 x 2 Sporting Eintracht Frankfurt 1 x 2 Real Madrid Hacken 1 x 1 Atlético de Madrid Katowice 0 x 4 Twente Valerenga 3 x 0 Ferencváros Paris FC 0 x 0 Austria Wien Vorskla Poltava 0 x 2 Leuven St. Polten 3 x 1 Fortuna

Datas das próximas fases

Ao fim das etapas eliminatórias, no dia 18 de setembro, começa a fase de liga da competição. Confira as datas dos jogos e sorteios:

Sorteio dos confrontos da fase de liga : 19 de setembro

: 19 de setembro 1ª rodada: 7/8 de outubro

2ª rodada: 15/16 de outubro

3ª rodada: 11/12 de novembro

4ª rodada: 19/20 de novembro

5ª rodada: 9/10 de dezembro

6ª rodada: 17 de dezembro

Terminadas as seis todadas, os quatro melhores avançam direto para as quartas de final, enquanto os colocados do 5º ao 12º jogam um mata-mata em ida e volta para definir os demais classificados. O sorteio será em 18 de dezembro e os jogos em 11/12 e 18/19 de fevereiro.

continua após a publicidade

As quartas de final estão previstas para os dias 24/25 de março e 1/2 de abril. As semifinais serão em 25/26 de abril e 2/3 de maio, e a final, em Oslo, ainda não tem data confirmada, mas será entre 22, 23 e 24 de maio.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino