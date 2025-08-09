Ex-Liverpool é anunciado como novo reforço do Al-Hilal
Darwin Núñez assina contrato por três anos
Ex-jogador do Liverpool, Darwin Núñez foi anunciado oficialmente como novo reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O atacante uruguaio é a principal contratação da equipe comandada por Simone Inzaghi na janela de transferências.
O Al-Hilal pagou cerca de 53 milhões de euros (R$ 335,2 milhões) ao Liverpool pela contratação de Darwin Núñez. O atleta assinou contrato até junho de 2028 com a equipe saudita após ter ficado de fora dos planos do Liverpool e do técnico Arne Slot para 2025/2026.
O atleta chega para disputar posição com os centroavantes Mitrovic e Marcos Leonardo, embora também possa atuar pelos lados do campo. No entanto, o Al-Hilal deve se desfazer de algumas peças após o fracasso na última temporada.
Darwin Núñez viajou para a Alemanha, onde o Al-Hilal realiza a pré-temporada visando do Campeonato Saudita. Neste domingo, o Crescente encara o Aarau, da Suíça, em amistoso.
