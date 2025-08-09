menu hamburguer
Ex-Liverpool é anunciado como novo reforço do Al-Hilal

Darwin Núñez assina contrato por três anos

Darwin Núñez é o novo reforço do Al-Hilal para a temporada
imagem cameraDarwin Núñez é o novo reforço do Al-Hilal para a temporada (Foto: Divulgação)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
17:13
Ex-jogador do Liverpool, Darwin Núñez foi anunciado oficialmente como novo reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O atacante uruguaio é a principal contratação da equipe comandada por Simone Inzaghi na janela de transferências.

O Al-Hilal pagou cerca de 53 milhões de euros (R$ 335,2 milhões) ao Liverpool pela contratação de Darwin Núñez. O atleta assinou contrato até junho de 2028 com a equipe saudita após ter ficado de fora dos planos do Liverpool e do técnico Arne Slot para 2025/2026.

O atleta chega para disputar posição com os centroavantes Mitrovic e Marcos Leonardo, embora também possa atuar pelos lados do campo. No entanto, o Al-Hilal deve se desfazer de algumas peças após o fracasso na última temporada.

Darwin Núñez viajou para a Alemanha, onde o Al-Hilal realiza a pré-temporada visando do Campeonato Saudita. Neste domingo, o Crescente encara o Aarau, da Suíça, em amistoso.

Darwin Núñez - Liverpool x Athletic Bilbao
Darwin Núñez comemora gol em Liverpool x Athletic Bilbao (Foto: Darren Staples/AFP)

