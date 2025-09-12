Zenit deseja contratar joias do Brasileirão para 2026

O Zenit, da Rússia, trabalha nos bastidores para levar um pacote de joias do Brasileirão para janeiro de 2026. Segundo informações da “ESPN”, a equipe russa quer buscar até seis jovens destaques de times do futebol brasileiro, mas apenas três são o foco principal. A ideia seria rejuvenescer o elenco, que atualmente conta com uma média de idade de 27 anos.

O primeiro alvo da lista dos russos é o o atacante Riquelme Filipi, de 18 anos, destaque do sub-20 do Palmeiras. Na segunda-feira (8), de acordo com a "ESPN" e confirmado pela apuração do Lance!, o Zenit havia se reunido com a diretoria do Verdão para discutir as condições do negócio e tentar destravar as tratativas antes do dia 11 de setembro, data que marca o fim da janela de transferências na Rússia. Porém, o clube de São Petersburgo decidiu recuar pelo alto valor e deve fazer novas investidas em janeiro do ano que vem.

Outro grande destaque do Brasileirão que o Zenit procura é o jovem atacante Gui Negão, do Corinthians. O jogador de 18 anos teve início promissor pelo profissional do Timão, com 10 partidas disputadas, sendo seis como titular, além de quatro gols. Até o momento, o clube russo teria apenas sondado o atleta para saber as condições de negócio futuro.

Por último, o zagueiro Bruno Alves, do Cruzeiro, também foi sondado pelos russos. Sabendo do potencial do seu atleta, o time mineiro deve fazer jogo duro em caso de propostas pelo defensor de 20 anos, que ainda não subiu para a equipe principal.

Estrangeiros no elenco do Zenit

Atualmente, o Zenit conta com sete jogadores brasileiros no elenco: o zagueiro Nino, o lateral-esquerdo Douglas Santos, os volantes Wendel e Gerson, e os atacantes Gustavo Mantuan, Pedro e Luiz Henrique.

Na Rússia, vale lembrar, não há limite de estrangeiros por equipe. Há ainda no plantel atual, por exemplo, mais dois argentinos (o lateral-esquerdo Román Vega e o atacante Luciano Gondou) e dois colombianos (o volante Wilmar Barrios e o atacante Mateo Cassierra).

