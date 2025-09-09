Desejo do São Paulo, Marcos Leonardo está perto de defender novo clube na temporada
Atacante de 22 anos deve ser negociado pelo Al-Hilal nesta janela
Alvo do São Paulo na janela de transferência, o atacante Marcos Leonardo deve ter o seu futuro definido nos próximos dias. De acordo com o diário da Arábia Saudita "Aawsat", o Al-Hilal pretende emprestar o jogador ao NEOM até o fim da temporada. Já existe, inclusive, um acordo entre as partes.
A única pendência é o aval do técnico Simone Inzaghi. No entanto, como Marcos Leonardo não foi inscrito para o Campeonato Saudita devido ao número de estrangeiros, a expectativa é que o empréstimo deva ser concretizado em breve, já que a janela saudita fecha no dia 10 de setembro.
Marcos Leonardo perdeu espaço no Al Hilal com a contratação de Darwin Núñez. O jogador quer um novo clube para continuar em ação e manter o ritmo, visando Seleção Brasileira. No entanto, embora não esteja nos planos da equipe, o time de Jorge Jesus não pretende rescindir com o brasileiro.
O NEOM surge como esperança ao atacante em meio a uma negociação frustrada com o São Paulo. O Al-Hilal fez uma alta pedida para liberar Marcos Leonardo por empréstimo, e a diretoria do Tricolor não conseguiu diminuir o valor a fim de ter um final feliz na negociação.
Números de Marcos Leonardo no Al-Hilal
Pelo Al-Hilal, Marcos Leonardo chegou para ser uma opção à Mitrovic, porém, as lesões do sérvio proporcionaram mais espaço ao brasileiro, que terminou a temporada com 48 partidas disputadas. Ao todo, foram 28 gols, destacando-se inclusive no duelo contra o Manchester City pelo Mundial de Clubes, quando balançou as redes duas vezes.
