menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Desejo do São Paulo, Marcos Leonardo está perto de defender novo clube na temporada

Atacante de 22 anos deve ser negociado pelo Al-Hilal nesta janela

al hilal marcos leonardo
imagem cameraMarcos Leonardo comemora gol pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/Twitter Al-Hilal)
9c365144-0d1d-4a57-a20d-8b1eb8861d41_Nathalia-Gomes-Editora-1-aspect-ratio-1024-1024
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
12:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Alvo do São Paulo na janela de transferência, o atacante Marcos Leonardo deve ter o seu futuro definido nos próximos dias. De acordo com o diário da Arábia Saudita "Aawsat", o Al-Hilal pretende emprestar o jogador ao NEOM até o fim da temporada. Já existe, inclusive, um acordo entre as partes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A única pendência é o aval do técnico Simone Inzaghi. No entanto, como Marcos Leonardo não foi inscrito para o Campeonato Saudita devido ao número de estrangeiros, a expectativa é que o empréstimo deva ser concretizado em breve, já que a janela saudita fecha no dia 10 de setembro.

continua após a publicidade

Marcos Leonardo perdeu espaço no Al Hilal com a contratação de Darwin Núñez. O jogador quer um novo clube para continuar em ação e manter o ritmo, visando Seleção Brasileira. No entanto, embora não esteja nos planos da equipe, o time de Jorge Jesus não pretende rescindir com o brasileiro.

O NEOM surge como esperança ao atacante em meio a uma negociação frustrada com o São Paulo. O Al-Hilal fez uma alta pedida para liberar Marcos Leonardo por empréstimo, e a diretoria do Tricolor não conseguiu diminuir o valor a fim de ter um final feliz na negociação.

continua após a publicidade

Números de Marcos Leonardo no Al-Hilal

Pelo Al-Hilal, Marcos Leonardo chegou para ser uma opção à Mitrovic, porém, as lesões do sérvio proporcionaram mais espaço ao brasileiro, que terminou a temporada com 48 partidas disputadas. Ao todo, foram 28 gols, destacando-se inclusive no duelo contra o Manchester City pelo Mundial de Clubes, quando balançou as redes duas vezes.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias