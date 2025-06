Tottenham prepara chapéu no Manchester United no mercado da bola

O Tottenham – que demitiu o treinador Ange Postecoglou mesmo com a conquista do título da Europa League –, tem Thomas Frank como novo técnico. Junto a ele, vem o desejo de trazer dois jogadores do Brentford, clube que comandava desde 2018: Yoane Wissa e Bryan Mbeumo. A concorrência pelo segundo nome é forte, atraindo times como Arsenal, Newcastle e o rival Manchester United, que despontava como o favorito para a contratação.

Segundo o jornal britânico Mirror, o United fez uma proposta de 60 milhões de libras (mais de R$ 450 milhões) pelo jogador, 10 milhões a menos do que a feita pelo Tottenham, mas com salários maiores – enquanto os Reds pagariam um valor próximo de 800 mil libras (R$ 6 milhões) por mês, os Spurs não passariam de algo entre 520 a 560 mil libras (R$ 3,9 milhões a R$ 4,2 milhões). No entanto, o interesse do Tottenham conta com um fator bônus: o conhecimento e a boa relação do novo treinador com o atacante de 25 anos.

O trunfo do Tottenham sobre o Manchester United

Essa parceria não é de hoje. Foi Thomas Frank que pediu a contratação de Mbeumo quando ele estava no Troyes, da França, em 2019, para jogar no Brentford, onde está desde então. À frente do clube londrino, tornou-se um dos atacantes mais promissores do futebol inglês, registrando 121 participações diretas em gols (70 gols + 51 assistências) em 242 partidas com a camisa alvirrubra, sendo 28 delas (20 gols + 8 assistências) ao longo das 38 partidas da última temporada da Premier League. No ranking de artilharia da última edição da competição, ficou atrás apenas de Mohamed Salah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle) e Erling Haaland (Manchester City).

Yoane Wissa, o outro alvo do Tottenham, também é atacante. No Brentford desde 2021, teve destaque na última temporada com 24 participações diretas em gols (19 G + 5 A) nos 35 jogos em que esteve em campo pelo campeonato inglês. Além do time londrino, o Nottingham Forest também demonstrou interesse pelo jogador.