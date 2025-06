De volta ao Manchester United, Antony toma decisão sobre seu futuro

Após ótima temporada no Real Betis, da Espanha, Antony atraiu interesse de alguns clubes para a próxima janela de transferências, e um deles é o Como, da Itália. Segundo Fabrizio Romano, o Brasileiro recusou a investida do clube italiano e quer voltar ao Betis. Antony pertence ao Manchester United e estava emprestado aos espanhóis.

De acordo com Fabrizio Romano, Antony estaria disposto a reduzir seu salário em 30% para facilitar a transferência em definitivo para o Real Betis. Contudo, o Manchester United quer arrecadar cerca de 40 milhões de euros (cerca de 254 milhões de reais) com a venda do brasileiro, e este valor está fora do alcance do Betis. As partes ainda não chegaram a um acordo.

O brasileiro tem contrato se encerrando com o time espanhol no dia 30 de junho, quando retorna ao Manchester United. Apesar do interesse do Como, que tem Cesc Fábregas como treinador, Antony deseja uma transferência em definitivo para o Real Betis.

Veja os números de Antony desde que chegou ao Real Betis

Antony fez ótima temporada pelo Real Betis (Foto: Divulgação/X)

Desde que chegou ao Real Betis, Antony transformou o time. Foram nove gols e cinco assistências em 25 partidas pelo clube espanhol na temporada. Com uma nota média de 7.5 pelo Sofascore, o brasileiro foi um dos principais responsáveis por levar o clube à sexta colocação de La Liga - garantindo vaga na fase de grupos da próxima Europa League - e pela classificação para a final da Conference League.

O desempenho, inclusive, rendeu ao jogador uma convocação na primeira lista de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira.

