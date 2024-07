Manchester United anuncia futuro de Erik ten Hag

Ten Hag no comando do Manchester United (Foto: JOSEP LAGO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 09:29 • Manchester (ING)

O Manchester United definiu, nesta quinta-feira (4), o futuro do técnico holandês Erik ten Hag no clube. Mesmo criticado e questionado em diversos momentos, o holandês renovou seu vínculo com os Red Devils até o final do primeiro semestre de 2026.

- Eu estou muito feliz de ter alcançado um acordo com o clube para continuarmos trabalhando juntos. Olhando para trás, nos últimos dois anos, podemos refletir com orgulho nos dois troféus e muitos exemplos de progresso desde quando eu cheguei. Porém, precisamos ser claros: há ainda muito trabalho duro a ser feito para alcançar os níveis que se esperam do United, que são os títulos da Premier League e da Europa - afirmou o comandante.

Tendo chegado a Trafford em 2022, Erik se envolveu em uma polêmica com Cristiano Ronaldo, que levou à saída do português rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. Mesmo questionado pelo entrevero e por decisões ao longo de sua jornada, já chegou a 114 jogos, com bons números: 68 vitórias, 15 empates e 31 derrotas, e média de 1,92 pontos por partida.

Apesar do pouco sucesso nas ligas de grande porte, Ten Hag conduziu o United a duas conquistas de copas: primeiro, em 2022-23, superando o Newcastle na final da EFL Cup; na última temporada, elevou um patamar, se vingou do vice para o City no ano anterior e ergueu a taça da FA Cup.

