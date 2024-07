De olho em Nico Williams, Barcelona pode colocar dupla sul-americana à venda

Nico Williams é um dos grandes destaques da Espanha na Eurocopa 2024. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Nico Williams é um dos grandes nomes da campanha espanhola na Eurocopa 2024. Com um gol e uma assistência em três jogos disputados, o jovem atacante do Athletic Bilbao se transformou em um dos principais alvos do Barcelona na janela de transferências atual.

De acordo com o portal SPORT, da Espanha, o clube blaugrana estaria disposto a vender dois dos principais destaques para chegar a uma proposta atrativa ao atleta de 21 anos. O brasileiro Raphinha e o uruguaio Ronald Araújo estão no radar da diretoria para futuras propostas.

Além de companheiros de ataque em La Roja, Nico Williams e Lamine Yamal, atacante do Barcelona, são grandes amigos fora das quatro linhas. A contratação, inclusive, é chancelada pela jovem estrela culé. Em entrevista recente, o jovem de 16 anos expôs a vontade de atuar ao lado do amigo.

- Espero que o Nico venha, quem não gostaria de jogar ao lado de amigos? Temos muitas coisas em comum, além da posição e do estilo de jogo - afirmou o atacante.

A negociação, entretanto, não parece nada fácil: a multa rescisória do atacante gira em torno de 58 milhões de euros e o Barcelona vive com problemas financeiros. A venda de jogadores seria crucial para se permitir sonhar com o jovem, que já atrai olhares de outros diversos clubes pelo Velho Continente.

No caso de Raphinha, propostas não devem faltar. O futebol saudita, que está de olho no brasileiro desde a janela de transferências passada, deve sinalizar com mais uma proposta “irrecusável”: Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal, sonha em contratar o atacante e já conversou com os representantes do atleta.

Já Ronald Araújo, que está disputando a Copa América 2024, com o Uruguai, ainda tem sua permanência indefinida no Barcelona. O defensor tem contrato até junho de 2026, mas, ao que tudo indica, não é intocável no planejamento da próxima temporada.