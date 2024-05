Em dia de falhas individuais do City, jovens comandam e United é campeão da FA Cup

Jovens decidiram confronto no primeiro tempo. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 13:04 • Londres (ING)

O Manchester United se sagrou campeão da Copa da Inglaterra pela 13ª vez na história. Após vencer o rival Mancheter City por 2 a 1 em Wembley, com gols dos jovens Garnacho e Mainoo, o time de Erik ten Hag fecha a temporada 23/24 com um troféu para chamar de seu. Doku, que saiu do banco, descontou para os Cityzens.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O resultado encerrou duas sequências emblemáticas na temporada cityzen: o time não perdia um jogo desde dezembro do ano passado, e Rodri, volante da equipe, estava invicto há 74 partidas. A emblemática conquista diante do rival, entretanto, não deve dar sobrevida ao treinador holandês do United, que deve ser desligado do clube para a próxima temporada.

Com o troféu, o Manchester United conquista vaga para a Europa League 24/25.

Apesar do título, Erik ten Hag não deve permanecer no comando dos Red Devils. (Photo by Ben Stansall / AFP)

United 2 x 1 City: como foi o jogo?

Do início ao fim, o Manchester United se mostrou a equipe mais atenta com a magnitude da partida. Apesar da pressão inicial nos primeiros minutos, o City foi pouco efetivo e passou longe do time avassalador que conquistou a Premier League. De Bruyne e Foden, por exemplo, fizeram jogos abaixo da média em 23/24.

Aos 30 minutos, após uma falha bizarra de Gvardiol, Garnacho ficou com o gol limpo para colocar a bola para dentro. O argentino abriu o placar e fez seu décimo gol na temporada. Confira:

Nove minutos depois, foi a vez de Bruno Fernandes dar um passe sensacional e Kobbie Mainoo acertar um chute no contrapé de Ortega. O Manchester United colocava uma das maõs na taça antes mesmo do intervalo.

Atrás no placar, o Manchester City foi obrigado a tentar ser mais ofensivo na partida, mas esbarrou completamente no dia ruim de seus craques. Até mesmo Haaland, que tem o United como uma das garndes vítimas da sua carreira, levou pouco perigo ao gol defendido por Onana.

A maior defesa do goleiro tinha sido num chute de fora da área de Walker no segundo tempo. O United passou boa parte do segundo tempo sem grandes sustos, porém, aos 42, Doku acertou de fora e Onana aceitou. O belga, inclusive, foi o grande destaque dos Cityzens na partida.

Apesar do gol do ponta ter dado um gás para o lado azul de Manchester, quem comemorou o troféu no apito final foram os Red Devils. Em resumo, o City ficou com o vice pela má atuação de seus principais jogadores: basicamente, apenas Doku, que entrou no intervalo, teve a verticalidade exigida pela final em Wembley.