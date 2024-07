Leonardo é expulso após cotovelada em Tab Ramos (Foto: Reprodução)







Há exatos 30 anos, as oitavas de final da Copa do Mundo de 1994 eram marcadas por um lance forte. Leonardo, lateral da Seleção Brasileira, acertou uma cotovelada no estadunidense Tab Ramos e acabou deixando a equipe em apuros no confronto, se salvando com um gol de Bebeto na segunda etapa para seguir a campanha em busca do tetracampeonato mundial.

Relembrando a data da partida e do lance emblemático, o Lance! trouxe uma lista com algumas cotoveladas marcantes na história do futebol. Mas vale reiterar, claro: somos contra todo e qualquer tipo de violência dentro e fora dos gramados.

1️⃣ Pelé x Fontes

Começaremos a lista de uma forma surpreendente com o Rei. Na semifinal da Copa do Mundo de 1970, Pelé desferiu uma cotovelada em Dagoberto Fontes, do Uruguai. Na partida, a Celeste abriu o placar, e o camisa 10 brasileiro estava sendo constantemente caçado; após a virada, com gols de Clodoaldo e Jairzinho, veio a vingança por parte do tricampeão mundial, em lance pelo lado esquerdo do campo.

- Fiquei grato por tê-lo atingido apenas na testa, porque se fosse no nariz ou no queixo, seria fratura na certa. Lembro de pensar: 'Deus! Como dói o meu cotovelo!' Imagino como devia estar a testa dele - escreveu Pelé em sua autobiografia.

2️⃣ Ibrahimovic x Tyrone Mings

Faixa preta em Taekowndo, Zlatan Ibrahimovic sabe o suficiente de artes marciais e como aplicá-las. Em 2017, o zagueiro inglês Tyrone Mings foi a vítima, durante um confronto entre Manchester United e Bournemouth. Com o sueco caído, o defensor acabou pisoteando sua cabeça, o que gerou fúria no atacante. Minutos depois, em bola alçada na área dos Cherries, Ibra subiu já com o golpe armado e acertou o rosto do oponente, recebendo apenas o cartão amarelo.

3️⃣ Júnior Baiano x Theodore

Na estreia da Copa Ouro de 1998, o Brasil não saiu do zero com a Jamaica. Na tensão prévia à Copa do Mundo, a Seleção não fez uma boa competição, e Júnior Baiano decidiu apelar para a violência. Na reta final do confronto, o zagueiro, conhecido por sua força excessiva em alguns lances, acabou atingindo o veloz Theodore e foi mandado para casa mais cedo.

Júnior Baiano acertou uma das cotoveladas mais lembradas do futebol (Foto: Reprodução)

4️⃣ Rossi x Diego Ribas

No duelo entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão de 2021, Diego Ribas e Rossi protagonizaram um lance forte. Já perdendo por 2 a 0 e com um a menos em campo, os nordestinos perderam a cabeça em campo, e o atacante acertou o capitão rubro-negro com seu cotovelo em um lance praticamente morto no campo ofensivo. O golpe também levou Diego à loucura, e o meia enforcou seu oponente, gerando um meme muito usado nas redes sociais, além da expulsão de ambos.

- Hoje tive uma reação incompatível com aquilo que sou e acredito! Por mais que meu adversário tenha sido desleal e covarde, a verdade é que o erro dele não justifica o meu! Por isso, peço desculpas aos meus companheiros e a todos torcedores - afirmou Ribas logo após o jogo.



5️⃣ Otamendi x Raphinha

Em um lance para deixar Galvão Bueno louco, o clássico entre Brasil e Argentina não poderia ficar fora da lista. Pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, Otamendi desferiu um golpe em Raphinha de forma clara e não foi expulso. Com sangue escorrendo, o brasileiro precisou ser atendido e recebeu cinco pontos, em partida violenta e sem gols. Após o apito final, o defensor albiceleste ironizou o lance em suas redes sociais, afirmando que foi "só bola".