Tottenham perde e se complica na zona de rebaixamento da Premier League

O Tottenham Hotspur vive o momento mais dramático de sua história recente. Em pleno domingo (12), na estreia do técnico italiano Roberto De Zerbi, os Spurs foram derrotados pelo Sunderland por 1 a 0, no Stadium of Light, e terminarão a rodada afundados na zona de rebaixamento da Premier League. Com o resultado, o clube londrino ocupa a 18ª colocação, posição que não frequentava nesta fase do campeonato há 18 anos.

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O gol da partida saiu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Nordi Mukiele arriscou um chute de fora da área. A bola desviou de forma acentuada no zagueiro Micky van de Ven, enganando o goleiro Antonin Kinsky e morrendo no fundo das redes. O revés amplia uma marca desastrosa: o Tottenham ainda não venceu um único jogo oficial no ano de 2026.

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A situação é classificada como catastrófica para um clube que detém o sexto elenco mais valioso da liga e um estádio de 1 bilhão de libras. A última vez que os Spurs disputaram a segunda divisão inglesa foi na temporada 1977/78.

Estreia amarga de De Zerbi e crise de identidade no Tottenham

Roberto De Zerbi, contratado para substituir Igor Tudor e tentar uma "operação salvamento", pouco pôde fazer em sua primeira tarde à beira do gramado. O treinador italiano passou o jogo gesticulando e cobrando intensidade, mas viu sua equipe esbarrar na própria fragilidade psicológica. O time até criou chances, especialmente com o brasileiro Richarlison e o lateral Pedro Porro, mas parou em uma atuação inspirada do goleiro Robin Roefs.

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Para piorar o cenário, o Tottenham sofreu com mais uma baixa importante no sistema defensivo. O capitão Cristian Romero precisou ser substituído por Kevin Danso após um choque com Brian Brobbey que o tirou de combate.

Romero, capitão do Tottenham, saindo lesionado do duelo entre Tottenham e Sunderland (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Os dados estatísticos reforçam a gravidade do momento. O Tottenham somou apenas 13 pontos nos últimos 22 jogos disputados, um aproveitamento digno de lanterna da competição. A equipe não vence uma partida em que saiu atrás no placar desde novembro de 2024. Atualmente, o time soma 31 pontos, um a menos que o West Ham, primeiro clube fora da "degola".

Com apenas seis rodadas restantes, o calendário não reserva vida fácil aos comandados de De Zerbi. O Tottenham ainda terá confrontos diretos contra Leeds e Everton, além de um clássico contra o Chelsea. O fantasma da Championship, que antes parecia um pesadelo distante para o gigante do Norte de Londres, tornou-se uma realidade matemática que a diretoria e os jogadores terão pouco menos de um mês para tentar evitar.

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