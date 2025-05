Astro do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz esteve na Inglaterra para uma reunião com representantes do Manchester City, nesta terça-feira (13), para formalizar uma proposta ao jogador. Porém, segundo informações da "BBC Sports", o clube inglês desistiu da contratação devido ao alto custo da joia alemã.

Embora haja reconhecimento de que Wirtz está entre os principais jovens talentos do futebol europeu, uma transação do meia de 22 anos representaria o maior negócio da história do City, podendo chegar a 300 milhões de euros, incluindo taxas de transferência e salários.

Na realidade, as negociações nunca avançaram para os últimos estágios, apenas às abordagens iniciais. Com contrato até junho de 2027, Wirtz vê a oportunidade de deixar o Bayer Leverkusen junto do técnico Xabi Alonso. O jogador buscará novos ares para seguir crescendo profissionalmente e em busca de títulos.

Com o objetivo de encontrar um substituto para Kevin de Bruyne, o técnico Pep Guardiola agora deve ir atrás de Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest. A informação é do jornal inglês "The Athletic".

Além do interesse do Manchester City, dois clubes são grandes interessados na contratação do astro do Leverkusen para a próxima temporada: Bayern de Munique e Liverpool, visto que Wirtz seria essencial para os Reds com uma possível saída de Mac Allister ao Real Madrid. Com isso, o meia deverá decidir seu futuro entre as duas equipes nas próximas semanas.

Florian Wirtz em ação pelo Bayer Leverkusen contra o Dortmund, pela Bundesliga (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Veja números de Florian Wirtz

Florian Wirtz fez sua estreia na equipe profissional do Bayer Leverkusen aos 17 anos, na temporada 2019/20. Desde então, o meia se tornou uma peça chave do elenco e jogador fundamental na conquista dos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada passada.

Em 197 jogos pelo clube atual, o meia marcou 57 gols e contribuiu com 63 assistências. Além disso, o atleta é convocado pela Alemanha, embora não tenha disputado a última Copa do Mundo por conta de uma grave lesão no joelho.

