Duas das maiores potências do futebol europeu, Manchester City e Real Madrid, chegam ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 com o objetivo de conquistar a competição para salvar a temporada. Após campanhas aquém do esperado em seus campeonatos nacionais e na Champions League, tanto ingleses quanto espanhóis enxergam o torneio como última chance de evitar um ano sem títulos de expressão.

Manchester City tem ano abaixo do esperado

Depois de quatro títulos consecutivos da Premier League, o Manchester City vive uma temporada bem abaixo dos padrões estabelecidos sob o comando de Pep Guardiola. A equipe conquistou apenas a Supercopa da Inglaterra, vencendo o Arsenal nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. Apesar do título, trata-se de um troféu de início de temporada com menor peso competitivo.

Na Premier League, o City decepcionou e, atualmente, ocupa apenas a sexta colocação, fora da zona de classificação para a próxima Champions League. Por ter um jogo a menos, a equipe depende apenas de si para se classificar. Na Champions, foi eliminado logo na rodada de playoffs, sofrendo duas derrotas para o Real Madrid — 3 a 2 no Etihad Stadium e 3 a 1 no Santiago Bernabéu.

A eliminação precoce da Champions, a campanha abaixo do esperado na Premier League e a perda da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace, por 1 a 0 na final, consolidaram uma temporada frustrante. Caso não conquiste o Mundial, será a primeira vez desde 2016/2017 que o clube termina um ano sem levantar um troféu de grande relevância.

Real Madrid: Fim da Era Ancelloti

Do lado espanhol, a situação do Real Madrid também é marcada por decepção. Após anos acumulando títulos nacionais e continentais, a temporada 2024/2025 será a primeira sem conquistas expressivas desde 2020/2021, caso o clube não conquiste o Mundial.

No Campeonato Espanhol, o clube merengue encerrará o campeonato na segunda colocação, atrás do rival Barcelona. Na Champions League, o Real foi eliminado nas quartas de final pelo Arsenal, sem conseguir impor seu tradicional peso histórico na competição. Para piorar, o time também perdeu a final da Copa do Rei para o Barcelona, ampliando ainda mais a frustração da torcida com a temporada.

Além dos resultados em campo, o desempenho abaixo do esperado culminou na saída do técnico Carlo Ancelotti, encerrando seu segundo ciclo à frente do clube. A busca pelo título mundial também representa a chance de fechar esse período com alguma celebração e iniciar um novo projeto com mais confiança.

Mundial como redenção

Para City e Real, o Mundial de Clubes 2025 vai muito além do prestígio de uma taça internacional. Trata-se de uma última oportunidade de salvar a temporada, manter a moral em alta e evitar pressões ainda maiores de torcida, mídia e bastidores.

Com o novo formato do torneio, que contará com 32 clubes e será disputado nos Estados Unidos, o nível de competitividade promete ser alto. O título mundial pode representar não apenas o fechamento digno de uma temporada turbulenta, mas também o impulso necessário para a reconstrução de ambos os elencos para 2025/2026.