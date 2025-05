O zagueiro Rúben Dias, um dos líderes do Manchester City, falou abertamente sobre a ambição da equipe inglesa para o Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será disputado nos Estados Unidos. Em entrevista à FIFA, o defensor português destacou o compromisso coletivo do elenco e comparou a competição a uma Copa do Mundo de seleções.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Desde que chegou ao clube em 2020, Dias se tornou uma das principais referências defensivas do time comandado por Pep Guardiola. Com quatro títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões e o Mundial de 2023 no currículo, ele reforça que o objetivo é claro: conquistar novamente o topo do futebol mundial.

De Bruyne comemora com Rúben Dias gol do Manchester City contra o Crystal Palace (Foto: Paul Ellis/AFP)

Para Rúben Dias, o formato do novo Mundial amplia o nível de competitividade e a emoção do torneio.

- Sinto que vai ser muito parecido com jogar uma Copa do Mundo com a seleção — aquela mesma energia. É uma competição prestigiosa. Os times envolvidos tornam o torneio tão grandioso quanto possível. Realmente queremos ganhar - afirmou o jogador de 28 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O zagueiro também destacou o desafio tático que o City enfrentará diante de clubes de diferentes estilos e origens.

- Será um desafio diferente, muito parecido com o que vemos na Copa do Mundo de seleções. Vamos enfrentar times de vários continentes, com maneiras completamente diferentes de ver o jogo. Fazer adaptações será muito importante para ter sucesso - revelou Rúben.

continua após a publicidade

Conexão com os torcedores nos EUA

O defensor valorizou o contato com a base de fãs norte-americana do City. Além disso, também revelou a afinidade pessoal com a cultura dos Estados Unidos.

- É sempre especial jogar diante de torcedores que normalmente não teriam a oportunidade de nos ver em campo. Dá um sabor a mais. Além disso, sempre fui muito influenciado pela cultura americana. Isso aparece na música que escuto, nos filmes, no tipo de comédia de que gosto - disse o português.

Haaland e a força do coletivo

Ao falar sobre o atacante Erling Haaland, Rúben Dias foi direto ao destacar o impacto do norueguês:

- Ele é uma das nossas maiores forças, mas o fator principal é a forma como todos nós nos conectamos. Ele faz tudo parecer mais fácil em campo - contou Rúben.

Haaland e Rúben Dias comemoram gol do Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

Guardiola e a lição da consistência

Trabalhando com Guardiola desde 2020, Dias afirmou que a principal lição que leva do técnico espanhol é o foco contínuo no alto rendimento:

- Consistência. A cultura da consistência. Você pode ser muito bom, mas ser tão bom por tanto tempo é algo que exige atenção. Isso, na minha opinião, é qualidade de verdade - revelou o zagueiro.

Com o Mundial cada vez mais próximo, o Manchester City vê na competição a última chance de fechar uma temporada marcada por tropeços com um título de peso.