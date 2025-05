Seguindo os passos do pai, Cristiano Ronaldo Júnior marcou seus primeiros gols com a camisa de Portugal no fim de semana, em torneio disputado na Croácia. Escalado para a partida contra a equipe da casa, CR7 Jr marcou o primeiro e segundo gol na vitória de 3 a 2 pela equipe lusitana. Com o resultado, Portugal sagrou-se campeã da competição.

Também com a camisa 7, Júnior abriu o placar com chute de pé esquerdo, aos 13 minutos. A Croácia empatou, mas aos 44, o atacante marcou mais uma vez de cabeça. O time de casa voltou a igualar o marcador, mas Rafael Cabral, de Portugal, fez o gol que confirmou o título. A exemplo do pai, CR7 Jr fez questão de comemorar com o tradicional "SIUUU".

Cristiano Ronaldo Júnior comemorando gol pela seleção de Portugal (Foto: Reprodução/FPF)

Foi a primeira convocação de Cristiano Ronaldo Júnior para as categorias de base de Portugal. Ele integrou o elenco sub-15 que disputou o Torneio Internacional Vlatko Markovic, realizado na Croácia, ao longo da última semana.

— O balanço é positivo, porque foram atingidos os objetivos a que nos propusemos quando iniciamos o processo. Queríamos ganhar o torneio, porque Portugal entra sempre para ganhar, mas havia coisas muito mais importantes para o desenvolvimento dos jogadores. Tenho sempre em mente o espírito de que daqui a dois anos quero vê-los na Eurocopa, na fase final e que isso começava agora — celebrou João Santos, treinador de Portugal.

Cristiano Ronaldo comemora gol do filho nas redes sociais

Ao melhor estilo de "pai coruja", Cristiano Ronaldo voltou a utilizar as redes sociais para valorizar a conquista do filho. Antes, CR7 afirmou que estava orgulhoso pela convocação. Agora, celebrou os gols marcados por Júnior e o título da equipe de base de Portugal.