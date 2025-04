Manchester City estuda possíveis substitutos para De Bruyne; veja nomes

A saída de Kevin De Bruyne ao fim da temporada vai deixar uma grande lacuna a se preencher no Manchester City. Contudo, o clube já avalia nomes para substituir o camisa 17. Segundo o repórter David Ornstein, do “The Athletic”, dois dos principais candidatos são Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, e Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O belga, que anunciou sua despedida na última sexta-feira após 10 anos no Etihad Stadium, deixará o City em busca de novos desafios, e a diretoria trabalha com soluções tanto internas quanto externas para ocupar seu espaço no meio-campo. Entre as opções caseiras, Phil Foden pode ganhar ainda mais protagonismo. No entanto, o clube também planeja investir no mercado — especialmente com a chegada do novo diretor de futebol, Hugo Viana, que assume o cargo antes ocupado por Txiki Begiristain.

continua após a publicidade

Gibbs-White - o líder do time sensação da Premier League

Morgan Gibbs-White se destaca pela evolução desde que chegou ao Forest. Com cinco gols e nove assistências em 27 jogos da Premier League 2024-25, o inglês de 25 anos não apenas é o principal criador da equipe como também se tornou uma liderança em campo. Capitão em diversas partidas, Gibbs-White é elogiado por sua energia, visão de jogo e poder de decisão, atuando como meia central ou camisa 10. Sua ascensão lhe rendeu uma convocação à seleção inglesa em 2023.

Seu rendimento na atual temporada tem ajudado o Forest a disputar fortemente uma vaga na próxima Champions League, deixando vivas as chances do clube retornar à elite da Europa mais de 40 anos depois.

continua após a publicidade

Morgan Gibbs-White pelo Nottingham Forest na temporada 2024-25

30 jogos (28 titular) 5 gols 7 assistências 54 passes decisivos 10 grandes chances criadas 19/55 finalizações no gol 31 dribles certos 36 faltas sofridas Nota Sofascore 7.30

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Morgan Gibbs-White, destaque do Nottingham Forest, é um dos favoritos do Manchester City para substituir Kevin De Bruyne (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Wirtz - a jovem estrela alemã

Já Florian Wirtz, de apenas 21 anos, vive talvez a melhor fase de sua jovem carreira. Foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na temporada 2023/24, liderando o Bayer Leverkusen na conquista invicta do campeonato e da Copa da Alemanha. Com 191 jogos, 56 gols e 63 assistências desde que estreou aos 17 anos, o alemão é considerado um dos talentos mais promissores da Europa.

Seu valor de mercado é estimado em 150 milhões de euros e o Bayern de Munique também está de olho no jogador.

Florian Wirtz pelo Leverkusen na temporada 2024-25

39 jogos (31 titular) 15 gols 12 assistências 108 minutos para participar de gol 82 passes decisivos 21 grandes chances criadas 47/101 finalizações no gol 96 dribles certos 46 faltas sofridas Nota Sofascore 7.71

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real