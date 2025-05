Leverkusen vê possível desmanche do elenco com saída de Xabi Alonso para o Real Madrid

O Bayer Leverkusen vê a possibilidade de um desmanche do elenco com a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid na próxima temporada. O elenco campeão da Bundesliga em 2023/2024 corre o risco de perder peças importantes em um futuro próximo.

Protagonista da equipe, Florian Wirtz possui um acordo verbal com o Bayern de Munique por uma transferência. O atleta acertou as bases salariais e tempo de contrato com os bávaros e aguarda por um desfecho positivo entre os clubes antes do Mundial, segundo o jornalista Florian Plettenberg.

Outro destaque do elenco, Frimpong é visto pelo Liverpool como substituto ideal para a saída de Alexander-Arnold. O atleta possui uma cláusula de rescisão contratual entre 35 a 40 milhões de euros (entre R$ 220 a R$ 252 milhões), e os Reds conversam em busca de um acordo pelo holandês.

Outro nome que vem sendo alvo de disputa entre Bayern de Munique e Barcelona é o zagueiro Jonathan Tah. Os bávaros aprovaram os últimos detalhes financeiros, fizeram um contrato atrativo e estão confiantes em um acordo. O clube aguarda somente a decisão do jogador.

Por outro lado, o Barcelona segue com esperanças de contratar o defensor apesar das regras do Fair Play Financeiro impostas pela La Liga. O clube espanhol comandado por Hansi-Flick espera contar com o zagueiro da seleção alemã na próxima temporada.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen vê a possibilidade de um desmanche do elenco para competir na próxima Champions League. Com a saída do treinador, os principais nomes do plantel entendem que é momento de buscar novos ares.