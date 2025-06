O Arsenal anunciou, nesta sexta-feira (6), a renovação de contrato com Gabriel Magalhães. O zagueiro de 27 anos esticou o vínculo com o clube por quatro anos, e se manterá em Londres até o fim do primeiro semestre de 2029.

➡️ Arsenal anuncia barca com dois brasileiros e outros 15 jogadores

- O Arsenal é um clube incrível e estou muito orgulhoso de assinar um novo contrato. Eu amo este clube, amo os torcedores, meus companheiros de equipe, amo este estádio. Estou muito orgulhoso e obrigado por todo o apoio. Continuaremos juntos para o futuro - declarou o defensor.

Gabriel chegou ao Arsenal em setembro de 2020, quando contratado junto ao Lille, da França. Na ocasião, o movimento custou à diretoria da capital inglesa cerca de 26 milhões de euros (R$ 166,9 milhões na cotação da época).

Logo em sua estreia, o brasileiro balançou as redes, marcando diante do Fulham, na primeira rodada da Premier League de 2020/21. Rapidamente, se tornou um dos pilares do sistema defensivo da era do técnico espanhol Mikel Arteta, e começou a ganhar espaço também na Seleção Brasileira, tendo disputado a Copa do Mundo de 2022.

Na Data Fifa atual, Magalhães não pôde ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. A ausência nos confrontos com Equador e Paraguai se deve a uma contusão no tendão, que o deixou fora dos gramados desde abril, e lhe tornou um desfalque na reta final da Champions e da Premier League. A tendência é que esteja pronto para retornar em agosto, no início de 2025/26.

🔢 Números de Gabriel Magalhães pelo Arsenal

⚽ 210 jogos

🥅 20 gols

📤 5 assistências

🏆 Título: Supercopa da Inglaterra de 2023

