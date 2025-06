O Real Madrid lançou oficialmente, nesta sexta-feira (6), sua nova camisa titular para a temporada 2025/26 — uniforme que também será utilizado no Mundial de Clubes. Produzido pela Adidas, o modelo traz uma pegada retrô e faz homenagem ao estádio Santiago Bernabéu e ao legado histórico do clube mais vitorioso do futebol mundial.

Com detalhes em amarelo, o uniforme remete à camisa usada durante a temporada 2009/10, quando craques como Cristiano Ronaldo e Kaká estrearam pelos merengues. O tom é inspirado no escudo do clube e reforça, segundo a fornecedora, a identidade visual compartilhada entre gerações de torcedores.

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (6) o novo uniforme principal que será usado na próxima temporada (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Rodrygo fora do vídeo de anúncio

Apesar do novo uniforme ter chamado atenção pelo visual, outro detalhe ganhou espaço entre os torcedores nas redes sociais: a ausência de Rodrygo na campanha de lançamento. O vídeo promocional de apenas 23 segundos destacou nomes como Vini Jr, Jude Bellingham, Kylian Mbappé e o jovem Arda Güler, que ganha protagonismo em meio à projeção de maior espaço sob o comando do técnico Xabi Alonso.

Além dos titulares, o vídeo também mostra jogadores lesionados como Carvajal, Militão e Alaba, além de Rüdiger, Brahim Díaz e Fede Valverde. No entanto, a ausência de Rodrygo foi vista como sinal de incerteza sobre seu futuro. O brasileiro viveu uma temporada irregular e ficou de fora das últimas convocações tanto pelo Real Madrid quanto pela Seleção Brasileira.

Rodrygo aparece sozinho

Momentos depois de internautas repararem a ausência do camisa 11 na campanha promocional do uniforme, o Real Madrid divulgou em suas redes sociais uma foto de Rodrygo sozinho vestindo a camisa.

