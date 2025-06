O campeão do Mundial de Clubes poderá usar o escudo da Fifa na camisa até a próxima edição da competição, em 2029. Esse caso se assemelha ao que ocorre com as seleções que ostentam o patch até a próxima edição do torneio, quatro anos depois, como ocorre com a Copa do Mundo, Eurocopa e Copa América.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As equipes, por sua vez, tinham autorização para utilização nos uniformes por um ano, mas a mudança para o novo formato alterou essa política. O Mundial de Clubes costumava ser realizado anualmente em dezembro, com o último evento nos antigos moldes acontecendo em 2023, em que eram apenas seis participantes, todos os campeões dos maiores torneios internacionais de cada continente.

Campeão poderá usar patch por quatro anos (Foto: Divulgação/FIFA)

A partir de 2024, o nome do torneio foi alterado para Copa Intercontinental, tendo sido o Real Madrid como seu último vencedor, em dezembro passado.

continua após a publicidade

➡️ Qual o prazo para os clubes contratarem atletas para o Mundial de Clubes?

City pode ostentar patch até início do Mundial de Clubes

Embora o certame tradicional de todo fim de ano tenha apenas mudado de nome, a Fifa considera o novo Mundial de Clubes apenas como a continuação do torneio — o que significa que o Manchester City poderá usar o emblema por 18 meses, com data de validade concomitante ao início do evento nos Estados Unidos, em 14 de junho.

Os Citizens ganharam o título e o consequente direito a uso do patch ainda em 2023, ao derrotar o Fluminense, por 4 a 0, em Jeddah, na Arábia Saudita

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.