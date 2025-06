Pep Guardiola: ‘Seria ótimo vencer o Mundial de Clubes’

Em entrevista para a FIFA publicada nesta quarta-feira (4), Pep Guardiola, técnico do Manchester City, comentou sobre a expectativa para o Mundial de Clubes. O treinador diz estar ansioso para a competição e que seria ótimo vencer a primeira edição com o atual formato.

continua após a publicidade

— É uma honra para mim. Também significa que, nas últimas temporadas, fizemos um ótimo trabalho na Liga dos Campeões e no campeonato nacional. É uma nova competição e estou ansioso para participar — disse Guardiola ao ser perguntado sobre a sensação de representar o Manchester City no Mundial.

➡️Manchester City acerta com o primeiro reforço para o Mundial de Clubes

Possível título Mundial do Manchester City

— Não posso negar que seria ótimo. No entanto, há outros 31 clubes disputando o troféu. Nunca começo com a ideia de que vamos ganhar, porque o importante é conquistar vitórias um jogo de cada vez — completou Guardiola.

continua após a publicidade

O treinador também falou que vê com bons olhos a possibilidade de enfrentar equipes de outros continentes. — No Mundial de Clubes, jogaremos contra times da Oceania, Ásia, América do Sul, etc., com diferentes conceitos de jogo e diferentes tipos de jogadores e culturas. Vejo isso como muito positivo — disse.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Inspiração de Guardiola

Em um trecho da entrevista, o espanhol relembrou do seu início de carreira e ressaltou a influência do holandês Johan Cruyff para que ele se tornasse treinador.

— A influência que recebi dos meus treinadores forjou a visão que eu tinha do jogo. Acima de tudo, os ensinamentos do meu mentor, Johan Cruyff, me levaram a conceber o futebol de uma certa maneira. Tenho certeza de que, sem Cruyff na minha carreira como jogador, teria sido difícil para mim me tornar treinador — completou.