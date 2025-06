La Liga elege Raphinha como melhor jogador em 2024/25

Raphinha, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador de La Liga em 2024/25. O brasileiro conduziu os catalães ao segundo título nacional em três temporadas, além de outras conquistas como a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Empresário de Julián Alvarez abre o jogo sobre saída de atleta para o Barcelona

➡️ Jornal revela valor real da contratação de Vitor Roque pelo Barcelona

O camisa 11 deixou para trás nomes como Vini Jr, Mbappé, Bellingham, Isco e três companheiros de Barça: Lamine Yamal, Pedri e Robert Lewandowski. Em agosto de 2024, o ponta já havia levado a honraria de melhor jogador do mês, e esteve perto de dobrar em janeiro.

continua após a publicidade

Em 36 atuações na competição, Raphinha balançou as redes 18 vezes, apresentando média de meio gol por jogo. Além disso, contribuiu com nove assistências para os companheiros, e foi um dos pilares da jornada sob o comando do técnico alemão Hansi Flick.

➡️ Entenda por que Raphinha ficou fora de estreia da Seleção com Ancelotti

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O Barcelona ergueu o troféu de La Liga com 88 pontos. Foram 28 vitórias, quatro empates e seis derrotas, terminando a classificação quatro pontos acima do vice-líder, o rival Real Madrid. Nos confrontos diretos, inclusive, os Blaugranas venceram os quatro confrontos com o clube da capital, somando 16 gols; cinco foram do brasileiro.

🔢 Números de Raphinha pelo Barcelona em La Liga 2024/25

⚽ 36 jogos

⌛ 2.846 minutos em campo

🥅 18 gols marcados

📤 9 assistências

✅ 26 vitórias

🟰 4 empates

❌ 6 derrotas

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.