A partida entre Fluminense e Al-Hilal no Mundial de Clubes não será esquecida tão cedo pelos sauditas. Após eliminar o Manchester City em vitória histórica, a derrota na fase seguinte funcionou como estopim para a rescisão de nomes importantes no estrelado elenco de Simone Inzaghi. A reformulação da equipe, inclusive, irá acontecer a pedido do treinador.

Nesse sentido, as saídas de titulares será notável na próxima temporada, segundo o jornal "Asharq Al-Awsat". São quatro definidas: os brasileiros Malcom (ponta-direita), Renan Lodi (lateral-esquerdo) e Kaio Cézar (meia-atacante), além do sérvio Aleksandar Mitrović (centroavante).

Renan Lodi, do Al-Hilal, contra o Manchester City no Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna/AFP)

O caso mais simbólico é o do ex-Corinthians. Cabe ressaltar, na última sexta-feira (4), a discussão do camisa 77 com torcedores na saída do campo para o vestiário. Na ocasião, o brasileiro trocou xingamentos com torcedores em árabe e se mostrou muito insatisfeito com a eliminação para o Fluminense. Depois, Malcom sofreu ataques racistas através das redes sociais, por parte de torcedores que também solicitavam sua saída. Em duas temporadas no futebol saudita, são 100 jogos exibições pela Realeza, com 39 gols e 30 assistências.

A diretoria do Al-Hilal busca reforçar o plantel com base visão do italiano, que chegou ao time de paraquedas no início do Mundial. O plano é ter mais jovens estrangeiros no elenco e construir uma estrutura sólida para o início da próxima temporada. Na Arábia Saudita, os clubes da liga profissional podem inscrever até 10 jogadores nascidos fora do país, com oito relacionados por partida e uma restrição: dois deles precisam ser nascidos a partir de 2003.

