No jogo de ida da final da Copa da Rússia, o Zenit deu um passo importante em direção ao título ao derrotar o CSKA Moscou por 2 a 0. A partida teve grande protagonismo de jogadores brasileiros, como Luiz Henrique pelo Zenit - que foi decisivo ao sofrer o pênalti do segundo gol - e Moisés pelo CSKA, que se destacou como líder defensivo da equipe de Moscou.

Sabendo que ainda disputam o título da Premier League Russa, tanto o Zenit quanto o CSKA optaram por rodar seus elencos para este confronto decisivo. Sergei Semak escalou alguns jogadores menos utilizados, como Adamov, Gorshkov, Alip e Zdjelar - e foi justamente o volante sérvio quem participou do lance que abriu o placar. Após jogada pela esquerda e um corte equivocado da defesa do CSKA, Zdjelar arriscou de fora da área. A bola desviou em Mateo Cassierra e encobriu o goleiro Torop, fazendo 1 a 0 para o Zenit.

Pouco depois, o Zenit quase ampliou, quando Mostovoy marcou com categoria após receber um ótimo passe de Luis Henrique. No entanto, o VAR entrou em cena e anulou o gol ao detectar que Mostovoy usou o braço para disputar a bola com Milan Gaich - além de um pequeno contato que derrubou o defensor do CSKA.

A partida então ficou mais travada, com o CSKA encontrando dificuldades para reagir. A equipe visitante demonstrava cautela, talvez por conta da pouca experiência da dupla de zaga formada por Lukin e Abdulkadyrov. Já o Zenit seguia com o controle da posse, embora diminuísse o ritmo ofensivo.

CSKA x Zenit pela Copa da Rússia (Foto: Divulgação/Instagram)

Mas aos 60 minutos, Luis Henrique voltou a ser decisivo: aproveitou um erro de posicionamento de Abdulkadyrov, aplicou uma bela caneta no marcador e invadiu a área. Ao tentar driblar o goleiro Torop, foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, e Mostovoy converteu com frieza, deslocando o goleiro para fazer 2 a 0.

O CSKA, sofreu sua primeira derrota em 2025, evidenciando a força do adversário e a dificuldade que enfrentará na final. O Zenit demonstrou superioridade durante toda a partida, dominando as ações e controlando o jogo.

Jogo aberto para partida de volta

Apesar da derrota, o zagueiro Moisés, do CSKA, mantém o otimismo para a partida de volta, que será disputada em Moscou dentro de duas semanas. Para ele, jogar diante da torcida pode ser o diferencial para uma possível reviravolta.

- Essas coisas acontecem. O Zenit jogou em casa, com o apoio da sua torcida. Mas nada está decidido. Ainda temos um jogo em casa, onde somos muito fortes. Temos condições de virar esse placar - declarou o defensor em entrevista ao portal "Championat".

A partida de volta está marcada para 14 de maio. O vencedor da partida disputará o troféu da copa no dia 1º de junho, no estádio Luzhniki, onde enfrentará quem passar do duelo entre Spartak Moscou e Rostov.