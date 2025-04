Moisés, ex-Botafogo, Internacional e Corinthians, segue fazendo história no CSKA Moscou. O lateral foi peça-chave na conquista da Copa da Rússia de 2022/23 e agora busca mais glórias no clube. Seu próximo desafio será enfrentar um compatriota e também ex-Botafogo, Luiz Henrique. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Moisés revelou suas expectativas para o confronto. Confira:

Questionado sobre o confronto, Moisés declarou que tem tudo para ser um grande duelo. O lateral ainda aproveitou para elogiar o atacante, eleito Rei da América de 2024, afirmando que a ida do jogador para o futebol russo pode alavancar a visibilidade do campeonato.

➡️Moisés completa 100 jogos na Rússia e celebra bom momento

- Ele chegou e já está começando a se destacar no futebol russo. A vinda dele é muito boa para o futebol do país. Cada vez que atletas com grande nome vem para cá, cria-se mais visibilidade para o esporte no país. Sobre o duelo, acho que será interessante, tem tudo para ser um grande duelo e um grande jogo - afirmou Moisés.

Moisés projeta duelo difícil contra Zenit pela Copa da Rússia

Nas semifinais da Copa da Rússia, o CSKA Moscou irá enfrentar o Zenit. Ao ser questionado sobre o confronto, Moisés afirmou que o duelo será equilibrado, já que ambos os times têm jogadores talentosos e experientes. O jogador já conquistou o troféu e segue em busca do bicampeonato do clube russo.

Moisés comemorando os 100 jogos pelo CSKA Moscou (Foto: Divulgação/Instagram)

- Fomos felizes em 22/23, quando ganhamos a Copa. Nesta temporada, a gente chega forte e respeitando o adversário. Nós entramos em campo para ganhar e o Zenit também. Acredito que será um grande duelo. Temos experiências de títulos e uma equipe qualificada, assim como eles. Iremos lutar pelos nossos objetivos - disse o lateral brasileiro.

Moisés pelo CSKA Moscou:

⚽100 jogos (96 titular)

🥅5 gols

📤3 assistências

🎩56 passes decisivos

👟29% acerto no cruzamento

🧱52 interceptações

🌐140 desarmes

💢639 bolas recuperadas

💫54% eficiência nos duelos

🟨21 cartões amarelos