Liverpool tem proposta recusada por atacante destaque da Premier League Yankuba Minteh é uma das opções avaliadas pelo clube inglês para reforçar o setor ofensivo após a saída de Mohamed Salah

O Liverpool teve uma proposta de 50 milhões de libras (cerca de R$ 354 milhões) recusada pelo Brighton para contratar o atacante Yankuba Minteh, segundo a "BBC". O jogador gambiano, de 22 anos, é um dos nomes avaliados pelo clube para reforçar o setor ofensivo nesta janela de transferências, enquanto a equipe busca alternativas após a saída de Mohamed Salah.

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Minteh atua principalmente pelo lado direito do ataque e atualmente se recupera de uma lesão na perna sofrida durante um amistoso contra a Roma, no início do mês. O problema exigiu cirurgia e pode deixar o atacante afastado por cerca de dois a três meses, mas não impediu o Liverpool de apresentar uma primeira oferta pelo jogador.

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Brighton não pretende facilitar saída

O Brighton considera Minteh um jogador importante e não demonstra intenção de facilitar sua saída. O atacante chegou ao clube em 2024, vindo do Newcastle, em uma transferência de 30 milhões de libras (R$ 212 milhões).

Pelo Brighton, Minteh soma 66 partidas na Premier League, com nove gols e oito assistências. Pela seleção da Gâmbia, o jogador também vem sendo utilizado e é considerado uma das opções ofensivas acompanhadas pelo Liverpool no mercado.

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Yankuba Minteh fez dois na vitória do Brighton sobre o Southampton (Foto: Reprodução/Brighton)

Liverpool busca opções para o ataque

O novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, trabalha para aumentar as opções pelos lados do ataque. O clube já contratou o espanhol Victor Muñoz, do Osasuna, por 34 milhões de libras (R$ 240 milhões), mas segue procurando outros nomes para ampliar o setor.

Antes de avançar por Minteh, o Liverpool também analisou jogadores como Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, além de Matias Fernández-Pardo, do Lille, e Said El Mala, do Köln.

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Barcola continua sendo uma das prioridades do clube, mas existe uma diferença significativa nas avaliações. O PSG pretende receber cerca de 140 milhões de libras (R$ 990 de milhões) pelo atacante francês, enquanto o Liverpool considera um valor próximo de 100 milhões de libras (R$ 700 milhões) mais compatível com sua disposição financeira.

A busca por novos atacantes também acontece enquanto Cody Gakpo desperta interesse do Tottenham. Uma eventual saída do holandês poderia aumentar ainda mais a necessidade de reforços no setor. O Liverpool, portanto, terá de decidir se aumenta a oferta por Minteh ou se concentra esforços em outras opções antes do fechamento da janela de transferências.

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Andoni Iraola aplaude jogadores do Liverpool durante amistoso de pré-temporada (Foto: Darren Staples / AFP)

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