Jornal francês repercute atuação de Yamal em vitória da Espanha

Lamine Yamal tomou os holofotes para si ao marcar dois gols e se destacar como um dos grandes personagens da vitória da Espanha sobre a França, por 5 a 4, nesta quinta-feira (5), válida pela semifinal da Nations League. O jornal francês L'Équipe alçou o jovem do Barcelona à altura de Pelé. A joia, inclusive, igualou o recorde da lenda brasileira ao marcar três gols contra a seleção dos "Bleus" antes de completar 18 anos.

— Em seu duelo à distância com Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, um potencial futuro vencedor da Bola de Ouro da France Football, deixou sua marca. Marcando dois gols (aos 54 e 67 minutos), o fenômeno do Barcelona de 17 anos aproveitou as enormes falhas defensivas da França, sem sequer fazer força — destacou o jornal "L'Équipe".

— Graças a essa atuação, o prodígio se juntou a outra. Ele se tornou o primeiro jogador sub-18 a marcar pelo menos três gols contra a seleção francesa desde Pelé, em 1958, na semifinal da Copa do Mundo, perdida para o Brasil (2 a 5) — seguiu.

Além do doblete desta quinta, Yamal já havia marcado pela Espanha contra a seleção francesa na semifinal da Eurocopa em 2024, na vitória por 2 a 1.

Antes dele, apenas Pelé havia alcançado tal feito. O Rei, icônico camisa 10 da Seleção Brasileira, fez história na Copa do Mundo de 1958, quando enfrentou a França nas semifinais, também aos 17 anos. Na ocasião, o atacante brasileiro marcou um hat-trick e selou a classificação do Brasil para a final do Mundial.

Como foi o jogo entre Espanha, de Yamal, e França?

Lamine Yamal comemora gol marcado pela Espanha sobre a França, na Nations League (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

A primeira etapa foi movimentada desde os minutos iniciais. A França começou pressionando, com Mbappé levando perigo logo aos 6 minutos, mas a Espanha respondeu com precisão. Aos 22, Lamine Yamal fez grande jogada pela direita e encontrou Oyarzabal, que ajeitou para Nico Williams abrir o placar com um chute indefensável. Três minutos depois, Merino ampliou após mais uma boa jogada coletiva da Fúria.

No segundo tempo, a Espanha manteve o ritmo. Logo no começo, Lamine Yamal sofreu pênalti ao invadir a área pela esquerda. O próprio atacante foi para a cobrança e marcou o terceiro gol espanhol. Na sequência, Pedri fez um golaço após bela assistência de Nico Williams, deixando o placar em 4 a 0. Aos 22 minutos, o quinto gol veio com uma finalização precisa na saída de Maignan.

A França, no entanto, não se entregou e protagonizou uma reação impressionante. Mbappé descontou de pênalti, Cherki acertou um chutaço no ângulo, Dani Vivian marcou contra, e Kolo Muani fez o quarto dos franceses já nos acréscimos. Apesar da pressão final, a Espanha conseguiu segurar a vantagem até o apito final.

