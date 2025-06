Passaralho na Premier League? Como se não bastasse o Arsenal, chegou a vez do rival local Fulham anunciar uma barca com 13 jogadores que não fazem mais parte dos planos do clube. Entre eles, os brasileiros William e Carlos Vinícius estão na fatídica lista.

O ex-Corinthians, que voltou ao Cottagers após breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia, ficará livre no final do mês de junho, quando encerra o seu contrato. Sem espaço no time titular, ele saiu do banco de reservas e atuou em 10 partidas pela Premier League, sem contribuições de gols ou assistências. William, de 36 anos, ganhou notoriedade internacional pela passagem com a camisa do Chelsea, além da Seleção Brasileira.

Carlos Vinícius, por sua vez, também estará livre no mercado depois de três temporadas defendendo a equipe de Londres. O São Paulo, inclusive, sondou o atacante, mas ainda não apresentou proposta. A justificativa está relacionada à lesão de Calleri. Em 2024, o Bragantino tentou a contratação e ficou bem perto de anunciar o atacante. O alvo do Soberano teve experiências na base do Santos e Palmeiras; e rodou por clubes do futebol brasileiro e internacional: Caldense, Grêmio Esportivo Anápolis, Real Sport Clube, Napoli, Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV e Fulham.

⛵ Veja os jogadores da barca do Fulham:

Willian (meia) Carlos Vinícius (centroavante) Terry Ablade (atacante) Luca Ashby-Hammond (goleiro) Chris Donnell (meia) Connor McAvoy (zagueiro) Delano McCoy-Splatt (meia) Imani Lanquedoc (meia) Callum McFarlane (atacante) Damon Park (zagueiro) Stefan Parkes (zagueiro/lateral-esquerdo) Luca Picotto (zagueiro) Oscar Varney (goleiro)

