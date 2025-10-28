Lionel Messi busca um novo recorde. O astro declarou na segunda-feira (27), em entrevista ao canal "NBC", dos Estados Unidos, que pretende disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Argentina, marcada para ocorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

Campeão na Copa de 2022, terceiro título da Albiceleste em sua história, Messi liderou a seleção nas Eliminatórias para 2026, sendo o artilheiro do torneio qualificatório com oito gols. Após garantir com facilidade a classificação antecipada em primeiro lugar, evitava confirmar se permaneceria no time até o Mundial, chegando a comemorar seu último jogo em solo argentino na derrota por 1 a 0 para o Equador, em 9 de setembro.

Nesta semana, porém, o craque renovou seu contrato com o Inter Miami até 2028, o que reforçou os rumores sobre a busca pelos 1000 gols oficiais em sua carreira e também sobre sua participação na próxima Copa, confirmação que veio posteriormente.

— É algo extraordinário estar na Copa do Mundo e eu vou adorar estar lá. Eu espero estar bem e ser importante para ajudar minha seleção, seu eu estiver lá — disse o camisa 10 à "NBC".

Messi, da Argentina, com a taça de campeão durante a cerimônia de premiação, após a vitória na partida contra a França, na final da Copa do Mundo 2022 (Foto: Pedro Martins/AGIF)

Lionel Messi 🤝 Cristiano Ronaldo

Messi fará 39 anos em 24 de junho de 2026, durante o torneio, e, caso jogue, se tornará o primeiro jogador presente em seis edições da Copa masculina, feito que também pode ser alcançado pelo rival português Cristiano Ronaldo e pelo icônico goleiro mexicano Guillermo Ochoa. O argentino destacou que, apesar do desejo de disputar a competição, a decisão final dependerá de sua condição física às vésperas do Mundial.

— Eu vou avaliar isso no dia a dia quando começar a pré-temporada com o Inter Miami ano que vem e vou ver se eu poderei estar 100%, se poderei ser útil ao grupo, e então tomarei minha decisão. Tenho muita vontade (de ir), porque é uma Copa do Mundo. Nós ganhamos a última Copa, e poder defender este título em campo novamente é espetacular, porque é sempre um sonho jogar pela seleção, especialmente em competições oficiais — finalizou o craque.

