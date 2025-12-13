Evento com Messi termina em confusão em estádio na Índia

Neste sábado (13), o craque Lionel Messi deu início à sua turnê na Índia no Estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá. No entanto, não foi a estreia dos sonhos para a "GOAT India Tour 2025", que celebra a carreira do argentino. O atacante apareceu por cerca de apenas 20 minutos no gramado e rodeado por um grande número de pessoas, atrapalhando a visualização de alguns torcedores, que arremessaram cadeiras da arquibancada no campo após a saída do astro.

Messi estava acompanhado dos companheiros Luis Suárez e Rodrigo de Paul, ambos do Inter Miami, mas o grande holofote foi no camisa 10 do time. Contudo, a grande quantidade de pessoas não relacionadas ao futebol em volta dos jogadores irritou parte dos mais de 80 mil torcedores presentes no estádio, além do curto período de aparição do craque.

— Só havia dirigentes e atores em volta do Messi… Por que nos chamaram então? Compramos um ingresso por 12.000 rúpias (aproximadamente 718 reais, na cotação atual), mas nem sequer conseguimos ver o rosto dele — afirmou um torcedor à Asian News International (ANI), uma agência de notícias indiana.

A turnê de Messi pela Índia tem mais três destinos nos próximos dias. As cidades de Hyderabad, Mumbai e a capital Nova Delhi também receberão o craque em estádios locais.

🎥 Veja vídeo de Messi no Salt Lake, na Índia