Com Ziko titular, Pyramids está escalado para jogo contra o Flamengo

O Pyramids está definido para enfrentar o Flamengo logo mais às 14h (de Brasília), em jogo que vale vaga na final do Mundial e também o troféu da Copa Challenger. E, entre os titulares do time egípicio, um nome bem familiar aos rubro-negros chama a atenção.

O atacante Mostafa Ziko, com nome similar ao do ídolo flamenguista, vai para o seu segundo jogo nesta edição do Intercontinental de Clubes. Vale lembrar que ele marcou um dos gols da vitória do Pyramids por 3 a 0 sobre o Auckland City, na 1ª fase do torneio.

E o Ziko não é à toa, afinal o pai do jogador era um grande fã do Zico brasileiro, maior ídolo da história do Flamengo e um dos responsáveis pela conquista do primeiro título intercontinental do clube, em 1981.

Embora não seja titular absoluto, Ziko é um dos jogadores que mais contribuem com a equipe, tendo sete gols e duas assistências em 19 partidas disputadas. No penúltimo jogo antes do embarque para o Mundial, o meia-atacante balançou as redes duas vezes no empate em 2 a 2 com o Petrojet, pelo Campeonato Egípcio.

Já o atacante Ewerton Silva, único brasileiro no Pyramids, fica no banco de reservas.

Assim, o time do técnico croata Krunoslav Jurcic vai a campo da seguinte forma: El Shenawy; Chibi, Marrie, Samy e Mohamed Hamdy; Lashin, Touré e Atef; Ziko, Zavala e Mayele.

Escalação do Pyramids para enfrentar o Flamengo (Foto: reprodução)

As campanhas de Pyramids e Flamengo no Mundial

O Flamengo se classificou para a semifinal após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, na última quarta-feira, com dois gols de Arrascaeta. Já o Pyramids eliminou, nas fases anteriores, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Quem vencer o confronto encara o PSG na final, marcada para o dia 17 de dezembro.