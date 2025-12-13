O Chelsea venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (13), no Stamford Bridge, em Londres, em partida válida pela 16ª rodada da Premier League. Cole Palmer abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, e Malo Gusto ampliou aos 45' da mesma etapa. João Pedro foi o único brasileiro a iniciar entre os titulares, enquanto Andrey Santos e Estevão entraram na segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a equipe comandada por Enzo Maresca sobe para a quarta posição e mantém a perseguição ao líder Arsenal: 28 pontos em 16 rodadas, com oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 27 gols marcados e 15 sofridos. O time liderado por David Moyes, por sua vez, permanece na oitava colocação, com 24 pontos, fruto de sete vitórias, três empates e seis derrotas, com 18 gols feitos e 19 contra.

continua após a publicidade

Como foi a partida? ⚽

O Chelsea demorou mais de 20 minutos para se impor no duelo contra o Everton, mas, a partir daí, controlou o duelo com tranquilidade. O placar foi inaugurado após uma bela jogada pelo lado direito do campo. Gusto, lateral-direito de origem, avançou pelo meio-campo e realizou um passe em profundidade para Palmer, que progrediu sem a bola no meio de dois marcadores antes de finalizar colocado com o pé esquerdo na primeira trave. Gelado. 1 a 0 para o Chelsea.

Cole Palmer, do Chelsea, finaliza diante do defendido por Jordan Pickford, do Everton (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Não satisfeito em dar a assistência para o primeiro gol, Gusto marcou o segundo em contra-ataque de manual rápido pelo lado direito. Pedro Neto avançou em velocidade, deixou a marcação para trás, e cruzou rasteiro na área para trás, encontrando o defensor, que completou forte de primeira com facilidade. 2 a 0 para o Chelsea.

continua após a publicidade

No segundo tempo, os visitantes criaram chances para reduzir a diferença, mas também se expôs defensivamente ao avançar suas linhas. Apesar das investidas, os goleiros se destacaram, o placar permaneceu inalterado e os donos da casa conquistaram três pontos relevantes na disputa pelas primeiras posições.

O que vem por aí? 🔎

O próximo desafio do Chelsea será contra o Cardiff, fora de casa, nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), em partida válida pela Copa da Liga Inglesa. O Everton terá uma semana de descanso e retorna aos gramados no sábado (20), às 17h, diante do Arsenal, pela 17ª rodada da Premier League.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.