Algoz do Flamengo na final do Mundial assiste jogo contra o Pyramids

O Flamengo recebeu uma presença ilustre nas arquibancadas do estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. Imagens de transmissão mostraram o ídolo do Liverpool Roberto Firmino, ao lado de sua esposa, acompanhando a semifinal do Intercontinental.

O atacante brasileiro Roberto Firmino decretou o fim do sonho do clube carioca de conquistar novamente o mundo e ajudou ao Liverpool de vencer o Mundial em 2019.

Veja os gols de Flamengo x Pyramids: Léo Pereira abre o placar

Roberto Firmino assiste Flamengo x Pyramids pelo Intercontinental (Foto: Reprodução/GE TV)

Relembre como foi o único Mundial do Flamengo

O Flamengo, campeão da Libertadores em 1981, atropelou o Liverpool por 3 a 0, colocando os ingleses na roda. O triunfo rubro-negro contou com dois gols de Nunes e um de Adílio. O primeiro tento de Nunes saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, com um lançamento açucarado de Zico. Aos 34', o Galinho de Quintino, em cobrança de falta, chutou forte. O goleiro deu rebote e Adílio, na sobra, estufou a rede. Ainda na primeira etapa, o camisa 9 marcou o terceiro e confirmou o título histórico.

Flamengo 3x0 Liverpool

Mundial Interclubes

Data: 13 de Dezembro de 1981

Local: Estádio Nacional, em Tóquio (JAP)

Árbitro: Rúbio Vazques - México

Público: 62.000 pessoas

Gols: Nunes, 13'/1ºT; Adílio 34'/1ºT e Nunes 41'/1ºT.

