O PSG divulgou a escalação que enfrenta o Metz neste sábado (13), às 15h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Francês, um jogo antes da final do Mundial de Clubes. Fora os diversos desfalques e dúvidas para a decisão contra o vencedor de Flamengo e Pyramids, o técnico Luis Enrique inicia sem astros como Nuno Mendes, Kvaratskhelia, João Neves e o goleiro Chevalier.

Apesar de Luis Enrique deixar os citados no banco, o técnico escalou atletas que são titulares regularmente, como Zaire-Emery, Pacho, Vitinha e Fabián Ruiz. Vale destacar que Hakimi, Marquinhos e Dembélé não estão à disposição por conta de problemas físicos.

O marroquino foi a primeira ausência importante do Paris: o defensor está na fase final de recuperação de uma grave lesão no tornozelo esquerdo e continuará fora da equipe. Segundo o portal RMC Sport, o jogador deve viajar ao Marrocos nos próximos dias para acelerar o tratamento, já que o país estreia na Copa Africana de Nações em 21 de dezembro.

O Bola de Ouro, mesmo após retornar aos treinos individuais, foi afastado devido a uma virose que o tirou do empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao na Champions. Por fim, o brasileiro foi anunciado como desfalque pelo próprio Luis Enrique na véspera do jogo.

Com isso, o PSG entra em campo para enfrentar o Metz com: Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho e Lucas Hernández; Vitinha, Fabián Ruiz e Ndjantou; Mbaye, Gonçalo Ramos e Lee Kang-in.

PSG divulga escalação para enfrentar o Metz no Campeonato Francês (Foto: Divulgação/Paris Saint-Germain)

Como chegam PSG e Metz?

O Metz vive momento crítico no Campeonato Francês, ocupando a 18ª posição com apenas 11 pontos. A equipe soma três vitórias, dois empates e dez derrotas, além de carregar três tropeços consecutivos após uma curta sequência positiva. Pressionado pela necessidade de reagir, o time tem pela frente o desafio de atuar em casa contra o adversário mais forte do país.

O PSG chega à rodada em segundo lugar, com 33 pontos - um a menos que o líder Lens, sustentado por uma campanha de dez vitórias, três empates e duas derrotas. Nos últimos cinco compromissos, a equipe de Luis Enrique venceu três vezes, mas ainda busca recuperar os pontos perdidos no tropeço diante do Monaco. Com a disputa pelo topo acirrada, os Parisienses encaram o lanterna cientes de que não podem desperdiçar oportunidades.

Campeão da Champions League pela primeira vez em 2024/25, o clube francês busca, pela primeira vez em sua história, uma conquista inédita neste torneio. O PSG enfrentará o vencedor do confronto da Copa Challenger, entre Flamengo e Pyramids.

