Europeus se revoltam com gol perdido por jovem do Chelsea contra o Everton

Reforço do Chelsea para esta temporada, Alejandro Garnacho deixou o Manchester United com o status de jovem promessa. No duelo contra o Everton, em Stamfrod Brigde, o jovem de 21 anos desperdiçou uma clara oportunidade de gol, revoltando internautas no mundo inteiro.

Apesar das reclamações, o gol perdido por Garnacho não prejudicou o Chelsea em grande proporções. Os Blues vão vencendo o Everton por 2 a 0, com gols de Cole Palmer e Malo Gusto, ambos no primeiro tempo.

Europeus criticam gol perdido em Chelsea x Everton

Tradução: Não se preocupem, torcedores do Chelsea. Garnacho já perdeu gols piores do que esse, nós, torcedores do United, já estamos acostumados.

Tradução: Garnacho perdeu uma chance com o gol aberto.

Tradução: Garnacho é um desperdício de espaço nas pontas. Não oferece nada.

Tradução: Agora tirem o Garnacho daqui, ele foi uma droga.

Garnacho chegou ao Manchester United em 2020, vindo das categorias de base do Atlético de Madrid. Sua rápida ascensão ao time principal ocorreu durante a gestão de Erik ten Hag, período em que o atacante se firmou como uma das principais promessas da equipe inglesa.

Desempenho pelo Chelsea em 2025/26

Alejandro Garnacho deixou o Manchester United com status de jogador importante no elenco e rumou ao Chelsea, que coleciona talentos ofensivos e investiu ainda mais no último verão europeu. Dessa forma, o argentino ainda tenta buscar o seu espaço, tendo atuado em sete partidas em 2025/26 e balançado as redes uma vez. Inclusive, Garnacho marcou pela primeira na última rodada da Premier League, na derrota para o Sunderland em Stamford Bridge.

Desempenho pelo United em 2024/25

Apesar do fim de temporada ruim e turbulento, Alejandro Garnacho conseguiu entregar 20 participações diretas para gols nas 57 partidas que disputou pelo Manchester United, sendo 36 vezes titular. O argentino marcou 10 tentos e concedeu 10 assistências para seus companheiros, números que colaboram para sua valorização no mercado e justificam o interesse do Chelsea.

Garnacho em ação em clássico Tottenham x Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

