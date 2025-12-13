O Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 na quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Contudo, há boas notícias para os brasileiros: além do gol marcado por Rodrygo, Endrick teve minutos em seu segundo jogo na temporada. Apesar de ter retornado ao campo após um período restrito ao banco de reservas, a decisão de permanecer focado no clube em 2026 segue inalterada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal espanhol "As" destacou que, apesar da atuação consistente, o brasileiro não deve permanecer no Real no próximo ano devido à escassez de oportunidades na equipe titular, consequência da presença da estrela Kylian Mbappé, que vive temporada brilhante, e do imediato substituto Gonzalo García, revelação do Mundial de Clubes deste ano.

continua após a publicidade

O veículo aponta que o Madrid segue acreditando no jogador para o futuro e, por isso, buscava mantê-lo em atividade, a fim de evitar uma desvalorização maior. Com uma saída temporária, Endrick busca atuar bem e ser convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira.

Por fim, o portal ressalta que, mesmo sem a presença de Xabi Alonso à frente do comando técnico do clube, a decisão já foi tomada pelo camisa 9. O treinador enfrenta situação conturbada nos bastidores em razão de uma sequência de resultados insatisfatórios em curto período. A seguir, confira a repercussão do "As":

continua após a publicidade

Jornal "As" sobre a situação de Endrick no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Endrick vai embora mesmo que Xabi vá embora (título). O acordo de empréstimo entre Real Madrid e Lyon foi finalizado. O brasileiro sairá por empréstimo em janeiro para ganhar experiência visando a Copa do Mundo (subtítulo).

— A breve aparição de Endrick contra o Manchester City gerou debate. O brasileiro precisou de apenas alguns minutos para demonstrar que é um jogador subutilizado. E agora que a situação de Xabi Alonso é precária, fala-se de uma possível reviravolta em seu caso, com ele permanecendo no clube para explorar suas opções sob o comando de um possível novo treinador. No entanto, segundo o jornal "As", a situação do brasileiro já está definida. Ele será emprestado ao Olympique Lyonnais (Lyon), conforme acordado entre os dois clubes e o jogador.

De malas prontas à Lyon 🛄

Segundo o portal "Trivela", Endrick deve sair da Espanha no dia 1º de janeiro, assim que a janela de transferências do verão europeu se abrir. O acordo entre o atacante e o Lyon, da França, foi firmado em outubro, mas o contrato ainda não havia sido assinado. Com menos partidas para disputar, o risco de lesão no Madrid diminui, e o clube francês se mostra ansioso para contar com o jogador a partir do início do ano que vem.

Desde outubro, Endrick mantém conversas com o técnico Paulo Fonseca e tem acompanhado as partidas do Lyon na Ligue 1 e na Europa League, conforme publicado no site brasileiro. Com poucas opções como referência ofensiva, o brasileiro deve ter mais oportunidades com o português do que vinha tendo sob comando de Xabi. Endrick defenderá a equipe por seis meses, sem custos, antes de retornar ao Real para a temporada 2026/27. O acordo, aliás, não prevê opção de compra.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.