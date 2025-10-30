Lionel Messi 'alfineta' Cristiano Ronaldo em entrevista: 'Esquece'

Lionel Messi, tradicionalmente reservado com a imprensa, vem se mostrando mais comunicativo em sua boa fase pelo Inter Miami. Em entrevista à "NBC", confirmou oficialmente sua presença na Copa do Mundo de 2026 pela Argentina e, em outra declaração, fez um comentário que muitos interpretaram como uma alfinetada ao maior rival de sua carreira, Cristiano Ronaldo.

Messi vive seu melhor momento desde a chegada à Miami. Na temporada regular da MLS, ele terminou como um dos principais destaques coletivos da liga: foi o artilheiro da competição — 29 gols em 28 partidas — e o segundo jogador com mais assistências, somando 16 passes decisivos. Recentemente, atingiu a marca de 890 gols na carreira e se aproxima da histórica meta de 900, possivelmente ainda neste ano ou no início do próximo. Desde que chegou ao clube em 2023, o camisa 10 conquistou dois títulos: a Leagues Cup de 2023 e a Supporters' Shield de 2024; o Inter segue vivo nos playoffs desta temporada.

Em contraste, Cristiano Ronaldo enfrenta momento adverso no Al-Nassr. Desde sua chegada ao clube em 2023, ainda não conquistou títulos, mesmo após 13 competições disputadas. A última eliminação ocorreu na Copa do Rei da Arábia Saudita, com derrota por 2 a 1 para o Al-Ittihad. Apesar do desempenho coletivo insatisfatório, o português mantém seu nível individual: alcançou os 950 gols na carreira e segue em busca pelo marco de 1000 bolas na rede em jogos oficiais.

⚽ Recordes ou títulos? 🏆

Nesse sentido, em entrevista à emissora americana, Messi foi questionado sobre os fatores que marcaram sua carreira e, naturalmente, sobre metas individuais no esporte de alto rendimento. Ele respondeu que os recordes pessoais são menos importantes do que os feitos coletivos, e que é justamente essa busca pelo sucesso da equipe que continua a motivá-lo a jogar até hoje.

— Muitos jogadores ficam obcecados com recordes individuais e acabam esquecendo o objetivo principal, que é o sucesso da equipe e a conquista de competições — disse ele.

