Futebol Internacional

Surpresas e favoritos! Veja os classificados para as oitavas de final da Copa da Alemanha

Segunda fase ocorreu entre os dias 28 e 29 de outubro de 2025

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/10/2025
07:37
Bayer Leverkusen
imagem cameraIbrahim Maza comemora o terceiro gol do Leverkusen na vitória por 4 a 2 sobre o SC Paderborn (Foto: Ina Fassbender/AFP)
Após mais de dois meses de pausa, a Copa da Alemanha retomou as disputas e definiu os 16 melhores times de um país movido pela paixão pelo futebol. Com grandes histórias e muitos gols, o Lance! apresenta os resultados completos da segunda fase do torneio, realizada entre os dias 28 e 29 de outubro, que confirmou as equipes classificadas para a próxima etapa da competição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segunda fase da Copa da Alemanha (28 e 29 de outubro) 🔢

🔵⚪ Hertha Berlin 3️⃣ x 0️⃣ Elversberg ⚫⚪
🟢⚪ Wolfsburg 0️⃣ x 1️⃣ Holstein Kiel 🔵⚪🔴
🔴🔵 Heidenheim 0️⃣ x 1️⃣ Hamburgo 🔵⚪🔴
⚪⚫🔴 Eintracht Frankfurt 1️⃣ (2️⃣ x 4️⃣) 1️⃣ Borussia Dortmund 🟡⚫
🟤⚪ St. Pauli 2️⃣ (8️⃣ x 7️⃣) 2️⃣ Hoffenheim 🔵⚪
⚪🟢⚫ Borussia Mönchengladbach 3️⃣ x 1️⃣ Karlsruher 🔵⚪
🔴⚪ Energie Cottbus 1️⃣ x 4️⃣ RB Leipzig 🔴⚪
🔴⚪ Augsburg 0️⃣ x 1️⃣ Bochum 🔵⚪
🔵⚫ Paderborn 2️⃣ x 4️⃣ Bayer Leverkusen 🔴⚫
🟢⚪ Greuther Fürth 0️⃣ x 1️⃣ Kaiserslautern 🔴⚪
🔵⚪ Illertissen 0️⃣ x 3️⃣ Magdeburg 🔵⚪
🔴⚪ Mainz 05 0️⃣ x 2️⃣ Stuttgart ⚪🔴
🔵⚪ Darmstadt 4️⃣ x 0️⃣ Schalke 04 🔵⚪
🔴⚪ Union Berlin 2️⃣ x 1️⃣ Arminia Bielefeld 🔵⚪
⚪🔴 Colônia 1️⃣ x 4️⃣ Bayern de Munique 🔴⚪
🔴⚪ Fortuna Düsseldorf 1️⃣ x 3️⃣ Freiburg ⚫🔴⚪

Com os resultados, os 16 classificados para as oitavas de final são: Hertha Berlin, Holstein Kiel, Hamburgo, Borussia Dortmund, St. Pauli, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Bochum, Bayer Leverkusen, Kaiserslautern, Magdeburg, Stuttgart, Darmstadt, Union Berlin, Bayern de Munique e Freiburg.

Harry Kane e Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, aplaudem torcedores após partida da Copa da Alemanha (Foto: Sascha Schuermann/AFP)
Harry Kane e Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, aplaudem torcedores após partida da Copa da Alemanha (Foto: Sascha Schuermann/AFP)

A mais democrática? 🏆

Todos os caminhos da Copa da Alemanha conduzem à grande final, marcada para 23 de maio de 2026, no tradicional Olímpico de Berlim, palco que há décadas abriga a decisão do torneio. O campeão, além do título nacional, assegura vaga automática na fase de liga da Europa League 2026/27 e o direito de disputar a Supercopa da Alemanha contra o vencedor da Bundesliga, em duelo que inaugura a temporada seguinte.

A competição reúne 64 clubes, incluindo representantes da Bundesliga, da 2ª e 3ª divisões, além de equipes amadoras classificadas por mérito regional. Esse formato, preservado desde 1935, reforça o caráter imprevisível do torneio, marcado por confrontos equilibrados, surpresas e eliminações de favoritos.

O sorteio define o mando de campo, o que promove oportunidades às equipes de menor expressão. O calendário segue intenso: as oitavas de final ocorrerão em dezembro, as quartas em fevereiro e as semifinais em abril, até a decisão em maio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
